Female Fight Club in Berlijn: een plek voor rauwe wijven met blote mannenklauwen

Wij kennen Berlijn vooral van clubs als Bar 25, Berghain en Sisyphos, maar er is natuurlijk meer te beleven dan alleen die eindeloze technosessies. En ja, er zijn ook plekken met nog minder opsmuk en waar het er nog rauwer aan toe gaat. In de Female Fight Club bijvoorbeeld.

Verscholen in het Oost-Berlijnse stadsdeel Marzahn tref je in een deels leegstaand gebouw een klein sportschooltje. Vrouwen - van bodybuildsters tot huisvrouwen, van doktersassistentes tot judoleraressen - komen hier om stoom af te blazen door tegen elkaar te vechten. Dit gebeurt in een klein kamertje op een blauwe mat, met her en der een verdwaald krukje of rieten mandje in de hoek.

Lees ook: Underground in Teheran; death metal als verzetsdaad

Krachtpatser en kolos Anna Konda (in het blauwe korset op bovenstaande foto) richtte de club een paar jaar geleden op. "Vrouwen kunnen zich hier helemaal laten gaan en alles vergeten wat met de eeuwige competitie tussen man en vrouw te maken heeft. Er wordt geworsteld, maar dan op de harde manier. Vrouwen klauwen en krabben nou eenmaal, dit is geen plek voor dametjes die bang zijn dat hun nagels afbreken", zei ze in een radio-interview met Radio Eins.

Tijdens de gevechten neemt iedereen het tegen elkaar op, ongeacht hun skills. De rauwe Duitse wijven calculeren naar eigen zeggen blessures van te voren in. Tegen de gevechten in het zweterige kamertje kan geen bitchfight op, maar naast de mat gaan de vrouwen als zusters met elkaar om. "Sommige vrouwen krijgen er zelfs een erotische kick van", zegt Konda.

Katarzyna Mazur

De Poolse fotografe Katarzyna Mazur, die zo'n beetje alle opmerkelijke plekken in Berlijn vastlegt, heeft een reportage gemaakt van de club, die ze in de vorm van een boekje heeft uitgegeven.

"Ik hou van de contradictie. Dit staat pal tegenover het beeld van de moderne vrouw", schrijft ze op haar website. "De drijfveren van de vrouwen lopen sterk uiteen. De een doet het vanuit een soort oerfeminisme, de ander wil gezien en gevoeld worden en voor sommigen is het gewoon een uitlaatklep.

Een compilatie van haar foto's.

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="29689,29691,29693,29695,29697,29699,29701,29703,29705,29707,29709,29711,29713,29715"]