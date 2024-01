De waarheid: wereldleiders zijn bloeddrinkende reptielen

In de waarheid gaat Nieuwe Revu uitgebreid in op allerhande vragen, dilemma’s en hersenspinsels van lezers.

Deze week: complottheorieën, regen in dit kloteland en supermarkthonden.

Waarom heeft Nederland geen website waar complottheorieën onderuit worden gehaald, net als in Frankrijk? Ik heb het wel gehad met al die onzin over Zion-protocollen, alien-ontvoeringen, ufo's en Hitler die nog leeft in Argentinië.

Pjotr Shu, Rotterdam

Je vergeet een heel belangrijke, Pjotr: veel wereldleiders zijn eigenlijk buitenaardse reptielen. Sterker nog: deze reptielen kunnen van uiterlijk veranderen en zitten onder meer in het lichaam van George W. Bush en koningin Elizabeth de Tweede. Oja, ze drinken ook bloed. De klootzakken.

Afijn. In Frankrijk heb je inderdaad sinds deze maand een website die complottheorieën debunkt: On Te Manipule. Zo wil de Franse overheid jongeren ervan overtuigen dat de wereld minder gek in elkaar zit dan hun verteld wordt. Radicaliseren is dus nergens voor nodig! (Afgezien tegen die reptiel-klootzakken die in onze wereldleiders zitten, natuurlijk.) Dus nee, de politie in Noord-Parijs heeft de eind januari opgepakte terrorist niet pas achteraf een mes en ISIS-vlag in zijn handen gestopt. En nee: het paspoort van de terrorist die negentig mensen vermoordde in concertzaal Bataclan bevat geen links naar documenten die gevonden werden op Ground Zero na de 9/11-aanval in New York. Echt niet. Sorry man.

Afijn. Krijgen wij ook zo’n Nederlandstalige anti-reptielenwebsite? Slecht nieuws, aldus een woordvoerder van de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid: nee. ‘Dat is niet de taak van de NCTV. Er is geen beleid om complottheorieën breed tegen te gaan of te ontkrachten.’

Wel treedt de overheid bij tijd en wijle ad hoc op om complottheorieën de kop in te drukken, vertelt hij, zoals eerder het geval was bij de inenting tegen baarmoederhalskanker. Tegenstanders wisten dat vaccin redelijk succesvol te framen als napalm die zorgt voor autisme, haaruitval, opgefokte darmen en spontane vernietiging van je eierstokken. En natuurlijk, zoals dat gaat met overheidscomplotten, was dat ‘expres’ gedaan door ‘hogere machten’. Reptielen enzo. Ook radicaliserende complottheorieën krijgen dus geen speciaal weerwoord. Wel zijn er veel initiatieven om potentiële bomgordelbeesten in toom te houden. ‘Dit werkt het krachtigst als ze uit de samenleving zelf komen, zoals www.wijblijvenhier.nl en nietmijnislam.’

Rest alleen nog de vraag: hoe moeten we zeker weten dat die Franse website of de NCTV zelf geen onderdeel van een complot zijn? Dat zullen we nooit weten, Pjotr. Ons advies: geef die reptielen in je terrarium wat extra voedsel. Het kan zich zomaar ooit uitbetalen.

Houdt het ooit nog eens op met regenen in dit kloteland of hoe is het?

Liam van Strien, Oosterhout

Goed, helder, sterk geformuleerde vraag. Ja, de afgelopen weken regende het erg veel. Sterker nog: de afgelopen jaren regende het opvallend veel. Wie zijn licht opsteekt bij de KNMI (waar mensen werken die sardonisch grijnzend in hun handen wrijven als het regent en half klaarkomen bij hagel), leert dat het sinds 2010 acht procent van de tijd (!) regent. Dat is het hoogste gemiddelde sinds 1951.

Kijk je nu enkel naar 2016, dan wordt het nog dramatischer. We zitten, tering de tering, op bijna vijftien procent regen. Da’s bijna vier uur per dag! Maar moet je je Ark van Noach al uit het vet halen? Nee hoor. Januari is elk jaar gewoon klote. Er viel deze maand ietsiepietsie meer regen dan in vorige jaren, maar dat mag geen naam hebben. Oftewel: houd vol! De lente komt eraan!

Klopt het verhaal dat Oost-Europeanen honden jatten die buiten een supermarkt even vastgebonden worden? Ik hoorde zelfs dat straathonden meegenomen worden als voer voor vechthonden!

Jan Pieterse, Stroe

Ja, er worden soms honden gestolen. Net als fietsen. Meestal omdat het dure honden zijn, maar er zijn ook ‘verhalen’ dat ze fungeren als broedmachines of Fight Club-materiaal.

"Dit gerucht verspreidde zich een paar maanden geleden, zoals wel vaker, via Facebook", meldt Politie Rotterdam Rijnmond. "Maar er is ons niks van bekend, niet door aangiftes en ook niet door geruchten."

Ook bij de Dierenbescherming moesten ze een beetje om je vraag lachen. "Ik heb hier echt nog nooit van gehoord", meldt de woordvoerder. Wel kent hij verhalen over Chinezen die straathonden zouden meenemen om thuis in de frituur te stoppen, maar dat bleek een broodje (komt die woordgrap) hond te zijn.