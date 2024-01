'Ik wil die taps van de Hofstadgroep inzien'

Gijs van de Westelaken, voormalig zakenpartner en goede vriend van de vermoorde filmmaker Theo van Gogh, wil de uitgewerkte tapverslagen van het Laakkwartier inzien. "Ik wil weten wat daar nou precies gezegd is door die lui van de Hofstadgroep, voor en vlak na de moord op Theo", zegt hij tegenover Nieuwe Revu. "Desnoods begin ik een Wob-procedure."

Minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) zei vorige week in de Tweede Kamer dat er geen vervolgonderzoek komt naar de tien tips over eventuele handlangers van Mohammed B.. De geheime dienst Aivd had die in de periode 2004-2011 ten onrechte niet doorgespeeld aan het openbaar ministerie. Het OM heeft ze nu alsnog gekregen, maar oordeelt dat ze te weinig 'nieuwe informatielijnen' bevatten. Dat geldt ook voor de taps uit het Haagse Laakkwartier waar Jason W. en Ismail A. woonden, en die pas in 2015 (bijna elf jaar later) volledig uitgeluisterd zijn.

Dat laatste wil Van de Westelaken graag zelf nagaan. De twee vrienden van Mohammed B. hadden het kort na de moord over een 'opdrachtgever'. Diezelfde persoon is ook genoemd in de tips aan de Aivd, maar toch zat daar kennelijk te weinig 'substantieels' bij om nog iets mee te kunnen. Van de Westelaken merkt nog fijntjes op dat hij niets van het OM heeft gehoord en dat er niet eens een persbericht uit is gegaan. "Terwijl ze dat wél doen bij de meest onbenullige zaken."

