Bij de koffie: Trump op ramkoers, 'Poetin verantwoordelijk voor neerhalen MH17' en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Trump op ramkoers

Donald Trump after third consecutive win in Nevada: "We’re winning, winning, winning." https://t.co/rtQjh9rewr pic.twitter.com/SUP9hwOg2e — Mashable (@mashable) 24 februari 2016

Tijdens de Republikeinse voorverkiezingen in de staat Nevada heeft Donald Trump met een ruime meerderheid gewonnen. Trump stond na het tellen van 10 procent van de stemmen op een enorme voorsprong van 43,2 procent van de stemmen. Marco Rubio staat op de tweede plaats met 24,4 procent van de stemmen. De top drie wordt afgesloten door de conservatieve Ted Cruz, met 21,6 procent van de stemmen.

Russische legertop verantwoordelijk voor neerhalen MH17

De Russische legertop nam het besluit om de Buk-installatie naar Oekraïne te sturen: https://t.co/BS6PyPXNKM — NOS (@NOS) 24 februari 2016

De Russische legertop, met aan het hoofd president Poetin, nam het besluit om de verdachte Buk-raketinstallatie naar het front in Oekraïne te sturen. En daarmee zijn zij verantwoordelijk voor het neerhalen van vlucht MH17 in juli 2014. Dat stelt het internationale onderzoekscollectief Bellingcat in een vandaag gepubliceerd rapport.

Bill Cosby pest en frustreert proces

Bill Cosby is 'bullying' accuser Andrea Constand and her mother https://t.co/shzzRYYpbn pic.twitter.com/GR6zOUifEe — People Magazine (@people) 23 februari 2016

Bill Cosby intimideert getuigen en misbruikt zijn roem om het publiek te beïnvloeden. Dat stelt Dolores Troiani, de advocaat van Andrea Constand die momenteel een rechtszaak voert tegen de komiek wegens seksueel misbruik.

Vliegtuig vermist boven Nepal

Passenger plane - with at least 21 people on board - goes missing in Nepal #TaraAir https://t.co/AdFZqDKe6q pic.twitter.com/fSiaGXfHCx — BBC News (World) (@BBCWorld) 24 februari 2016

Een vliegtuig met zeker 23 passagiers wordt vermist boven het Himalaya-gebergte in Nepal.