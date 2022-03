De mooiste parels op Funda

Karakteristieke Gooise villa

In Blaricum in het Gooi staat een prachtige, vrijstaande witte villa met een rieten dak en karakteristieke houten luiken. De villa is gebouwd tussen 1906 en 1930 en ziet eruit als een knusse woonboerderij. Je hebt met 234 m2 aan woonoppervlak dan ook genoeg ruimte om hier comfortabel te wonen en heerlijk tot rust te komen. De woning heeft vier slaapkamers en twee badkamers.

De villa staat op een perceel van ca. 1.733 m2 en beschikt over een grote tuin en een verwarmd zwembad met zonnedek. Je kunt hier dus het hele jaar heerlijk zwemmen. Op de veranda naast het zwembad bevindt zich een gezellige buitenkeuken met zithoek.

Bijzonder herenhuis in Breda

In Breda ligt een uniek herenhuis in het autoluwe Laurenspark. Het gebouw waarin het herenhuis zich bevindt, is de voormalige St. Laurenskapel van het Laurens ziekenhuis en stamt uit 1913. De gevel is authentiek met hoge ramen. Door de vele hoge raampartijen is er veel lichtinval in de woning. De woning biedt met 259 m2 aan woonoppervlak enorm veel ruimte en heeft maar liefst zes slaapkamers.

Hoge plafonds met houten gewelven

Binnen vind je hoge plafonds van vijf meter met oorspronkelijke houten gewelven en veel authentieke details. Verder is het interieur eigentijds en modern. In het zitgedeelte bevindt zich een sfeervolle zandstenen schouw met een open haard. Lekker warm en knus in de winter.

Via openslaande deuren aan de achterkant kom je in de achtertuin terecht. De achtertuin is 14 meter diep en ligt op het zuiden. Er is een groot terras met voldoende privacy dankzij de hagen en stenen schutting. Aan de achterzijde van het perceel is een garagebox.

Serieuze huizenzoeker?

Ben jij niet alleen aan het wegdromen bij dure villa's, maar kijk je serieus naar huizen op Funda? Waarschijnlijk heb je jouw potentiële nieuwe huis in je hoofd al ingericht met je eigen mooie meubels en spullen.

Is je droomhuis eindelijk van jou, vergeet dan niet om een woonverzekering af te sluiten. Met een inboedelverzekering zijn spullen in je huis verzekerd tegen schade of diefstal.

Exclusief appartement met uitzicht op De Dam

Misschien wel de meest bijzondere woning van Amsterdam: een royaal appartement met een woonoppervlak van wel 178m2 én een spectaculair uitzicht op de Dam. Het appartementencomplex beschikt over een eigen conciërge en valet-parking voor meerdere auto’s.

Het appartement ligt op de zevende verdieping en is bereikbaar met een lift. De riante woonkamer heeft een inbouwhaard. Verder zijn er drie slaapkamers, waarvan één met een inloopkast. Handig voor al je kleding, tassen en schoenen.

De woning is luxe afgewerkt met bruin en bronstinten, een houten vloer en elektrische zonwering. Dankzij de hoge ramen komt er veel licht binnen. Je ziet jezelf hier vast al wonen.