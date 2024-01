Bij de koffie: woede na arrestaties protesterende Feyenoord-fans en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Gedetineerden regeren gevangenis Alphen aan den Rijn

Boeven de baas in bajes https://t.co/M5DWx78Dhi pic.twitter.com/LkT8v2Oxoh — De Telegraaf ticker (@telegraafticker) 22 februari 2016

De gevangenis in Alphen aan den Rijn wordt geregeerd door langgestrafte gedetineerden. Dat zeggen bewaarders in vertrouwelijke gesprekken met De Telegraaf. Volgens de ’klokkenluiders’ van penitentiaire inrichting Alphen aan den Rijn circuleren in de inrichting volop wapens, smartphones en drugs, die door corrupte bewaarders naar binnen worden gesmokkeld.

Trek uit grote steden door aantrekkende huizenmarkt

Steeds meer mensen vertrekken van de grote steden naar andere plekken in het land https://t.co/0Hv171JCpA — AT5 (@AT5) 22 februari 2016

Vorig jaar zijn voor het eerst sinds de economische crisis meer mensen uit de grote steden verhuisd dan ervoor terugkwamen. Het gaat om huishoudens die zich vestigden in andere gemeenten in Nederland. "We gaan weer terug naar de situatie van voor 2008", zegt Floris Jans van het CBS.

Protesterende Feyenoord-fans aangehouden

Woede na arrestaties bij protestmars Feyenoord-fans. Politie: Nieuwe rellen bij Maasgebouw voorkomen https://t.co/HyOAQt1gVO — AD RotterdamsDagblad (@RDStad) 22 februari 2016

De politie heeft ongeveer 250 voetbalfans van Feyenoord aangehouden. Het gaat om Feyenoord-aanhangers die bij het stadion protesteerden tegen het bestuur van de club.

Ronan Keating verkoopt slechts 203 albums

#newsfeit: Nieuwe album Ronan Keating maar 203 keer verkocht in Ierland https://t.co/6chLGjgpLN #ad.nl — Radiopowermix (@Radio_Powermix) 21 februari 2016

Ronan Keating is niet meer zo populair in eigen land als vroeger. De voormalige Boyzone-zanger lanceerde op 12 februari zijn tiende soloplaat, getiteld Time of My Life, en wist in een week tijd niet meer dan 203 albums te verkopen.