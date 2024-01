IS onthoofdt jongen (15) omdat hij naar popmuziek luisterde

In de Iraakse stad Mosul is een 15-jarige jongen onder toezicht van tientallen tot honderden toeschouwers onthoofd. Reden: hij luisterde naar popmuziek.

Ayham Hussein, zoals de puber heette, was in de supermarkt van zijn vader toen hij zichtbaar genoot van de muziek. IS-strijders kregen hier lucht van en arresteerden de jongen direct, zonder genade. Bij een islamitische rechtbank werd de jongen vervolgens ter dood veroordeeld. Dinsdag werd zijn hoofd van zijn romp gehakt, waarna het lichaam voor het huis van zijn ouders werd afgeleverd.

Lees ook: ‘The Beatles’ van de Islamitische Staat ontmaskerd

Volgens ARA News is het de eerste keer dat iemand wordt geëxecuteerd voor het luisteren naar popmuziek. Volgens de nieuwssite is er paniek onder de bewoners van de stad. Iedere moment kunnen ze voor een willekeurig vergrijp aangehouden worden. De rechtbank wordt geleid door maniakale jihadisten zonder opleiding. "In de sharia staat niets over een verbod op popmuziek, er wordt gewoon willekeurig geslacht", zegt een anonieme bron.