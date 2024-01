In beeld en geluid: Eagles of Death Metal terug in Parijs

Gisteravond maakte de Amerikaanse band Eagles of Death Metal met een concert in Olympia hun comeback in Parijs. De band speelde op 13 november in Bataclan, dat die avond getroffen werd door bloedige aanslagen. Tijdens het concert werden 89 mensen doodgeschoten door terroristen.

Gisteravond konden alle overlevenden van Bataclan gratis naar binnen. Het was voor de band het eerste concert sinds het verrassingsoptreden bij U2, ook in Parijs. In de concertzaal waren extra hulpverleners aanwezig, om concertbezoekers emotioneel bij te staan. Ook was er extra veel beveiliging.

https://www.youtube.com/watch?v=nlxDBAqFSyw

Voor het concert kwamen Jess Hughes, Dave Catching en Josh Homme (die drumde tijdens het concert) naar buiten om met mensen in de rij te praten. Josh Homme was overigens niet bij het optreden in Bataclan.

Foto's en video's

Brown Sugar (cover Rolling Stones)

https://www.youtube.com/watch?v=_8sMy_dQBiU

Oh Girl

https://www.youtube.com/watch?v=W_j8Bzw36VI