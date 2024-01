Het leven vóór de communistische revolutie: zo zag Rusland eruit in de jaren 10 (in kleur)

De Russische fotograaf Sergey Prokudin-Gorsky (1863 - 1944) werd bekend door zijn kleurenportret van de Russische schrijver en filosoof Leo Tolstoj. Zijn werk kwam onder de aandacht van tsaar Nicolaas II van Rusland, waarna Prokudin-Gorsky in 1909 hoogstpersoonlijk werd uitgenodigd.

De ontmoeting met de tsaar en zijn familie werd een cruciaal moment in zijn leven. Nicolaas II was bereid een project van Prokudin-Gorsky te financieren, waarmee de fotograaf bijna een decennium zoet was. In een speciaal ingerichte treinwagon doorkruiste hij heel Rusland en dat resulteerde in meer dan 10.000 kleurenfoto's.

Het waren precies de jaren voor de februarirevolutie in 1917, die het begin vormde van de Russische revolutie. Het tsaristische regime verdween en met de oprichting van de Sovjet-Unie werd Rusland de eerste communistische staat ter wereld.

Een compilatie van het unieke beeldmateriaal van Prokudin-Gorsky:

De emir van Buchara (Oezbekistan), vlak na zijn toetreding (1911)

Vanwege de oprichting van de Sovet-Unie vluchtte de islamitische vorst in de jaren twintig naar Afghanistan, waar hij in 1944 overleed.

Een traditionele Oezbeekse vrouw voor haar yurt, een draagbare tent die werd gebruikt door nomaden (ca. 1907-1915)

Een leverancier van lokaal geteelde meloenen op een markt in de Oezbeekse stad Samarkand (1911)

Pinkhus Karlinskii, de toezichthouder van de sluizen van Tsjernihiv, een stad in Oekraïne (1909)

Een Basjkier, werkzaam als spoormedewerker. De foto is genomen tussen Oefa en Tsjeljabinsk, in het Oeral-gebergte, Europees Rusland (1910)

Een Turkmeense kamelendrijver (ca. 1907 - 1915)

Een Chinese arbeider poseert voor theeplanten in Chavka, een plaatsje vlakbij de Georgische stad Batoemi (ca. 1907 - 1915)

Een Tadzjiek met een net gevangen vogel in de Oezbeekse stad Samarkand (1911)

Deze regio kenmerkte zich door de verscheidenheid aan etnische groeperingen. Oezbeken, Tadzjieken, Perzen, Arabieren en later ook Russen leefden hier allemaal door elkaar heen.

Een soennitische moslim in Dagestan, wat in het Turks 'het land van de bergen' betekent (ca. 1907 - 1915)

Een handelaar in tradidtionele tapijten in Samarkand (1911)

Jonge plattelandsvrouwen bieden bessen aan in Kirillov, een plaatsje langs de rivier Sheksna, die weer uitmondt in de Wolga (1909)

A. P. Kalganov poseert met zijn zoon en schoondochter in de de industriestad Zlato-oest (1910)

De zoon en en zijn vrouw werkten in een wapenfabriek die al sinds 1800 wapens leverde aan het Russische leger.

Gevangenen staren uit een zidan, een traditionele Centraal-Aziatische gevangenis (ca. 1907 - 1915)

Joodse kinderen met hun leraar in de Oezbeekse stad Samarkand (1911)

Russische kolonisten in Mugen-regio, aan de noordelijke grens van Perzië (ca. 1907 -1915)

Werkneemsters, vermoedelijk Grieken, op een theeplantage in Chavka (ca. 1907 - 1915)

Monniken planten aardappelen aan het Seligermeer, in de buurt van de bovenloop van de Wolga (1910)

Arbeiders en leidinggevenden pauzeren voor een foto tijdens het bouwen van een dam in de Oka-rivier, ten zuidoosten van Moskou (1912)

Bordzjomi, een stadje in het noorden van Georgië dat bekendstaat om het mineraalwater (1912)

Boeren aan het hooien nabij de stad Tsjerepovets, tegenwoordig de grootste stad van de Russische oblast Vologda (1909)

Kleinschalige mijnbouw in Jekaterinenburg, een stad in het Oeral-gebergte (1910)

Deze regio staat bekend om zijn rijkdom aan ijzer.

Kinderen zitten op een heuvel aan het Belojemeer (1909)

Een koppel in traditionele kledij in Goenib, een dorp op de noordelijke helling van het Kaukasus-gebergte (ca. 1907 - 1915)