Pornosensatie Romy Indy: ‘Neuken is geen talent, iedereen kan het’

‘Except for being one of the freshest faces in the industry, she is also one of the cutest. Romy Indy is half-Dutch and half-Surinamese Javanese cutie, who was born on January 22, 1999, in Culemborg, Netherlands. Her exotic appearance will throw you into the Earth’s orbit, especially her big brown eyes and more than charming wide smile. She has various tattoos and piercings in her tongue and navel. Her scenes are so intense and full of erotic energy that they are simply breathtaking. Romy has a clear vision of her career and a couple of goals. She is hoping to win a porn award in the next couple of years, which isn’t impossible according to what she has shown so far.’

Deze ondubbelzinnige beknopte biografie van Romy Indy, op de website van The Lord of Porn, een digitale verzamelplaats voor achtergrondinformatie over de grootste pornosterren uit de mondiale seksindustrie, is toe aan een cruciale update. De 23-jarige ‘cutie’ heeft namelijk haar droom van een grote porno-award winnen al verwezenlijkt. En niet zomaar één: Romy kreeg in januari een Adult Video News-award overhandigd, een onderscheiding die in pornokringen al sinds jaar en dag gelijkgesteld wordt met de Oscars en de Grammy’s. Kortom: respect en waardering van de allerbovenste plank. ‘Ik wist echt niet wat ik meemaakte.’

We schuiven aan bij Romy in haar appartement, ergens in de omgeving van Utrecht, waar zij nu twee jaar woont. Het is alweer twee maanden geleden dat zij het mooiste moment in haar jonge carrière als pornoactrice vierde, maar nog straalt zij als zij eraan terugdenkt. ‘Ik zat om 03.00 uur voor mijn laptop, helemaal uitgedost en opgemaakt. Ik keek mee via een livestream, want ik wilde geen 2000 euro betalen voor een retourtje L.A. Ik ga toch nooit winnen, dacht ik, en dan ben ik voor niets naar Amerika gevlogen. In mijn categorie, Best New Starlet, waren nog vijftien andere, geweldige meiden genomineerd. Ik wist niet wat ik meemaakte toen ik in beeld kwam als de winnares. Het is de grootste prijs die je maar kan winnen in de porno! Ik heb het direct even gecheckt, en volgens mij ben ik de eerste Nederlander die dat is gelukt. Zelfs Kim Holland en Bobbi Eden hebben deze award in hun gezamenlijke 50-jarige carrière nooit gewonnen. Een dag later heb ik meteen mijn tarief omhoog gegooid.’

Romy maakte pas drie jaar geleden haar eerste pornofilm, maar kan nu al amper normaal over straat. In Nederland wordt zij regelmatig gevraagd voor een selfie, vooral in grote steden als Utrecht en Amsterdam. De trein of de bus mijdt ze. ‘Ik pak vaak de taxi, of ik rij zelf. Veel jonge mensen weten inmiddels wie ik ben. Dat is leuk, maar ik wordt ook veel bij mijn arm gegrepen en lastig gevallen. Het liefst ga ik samen met een man over straat. Het is heel snel gegaan allemaal. Een paar jaar geleden had ik hier allemaal nooit van durven dromen.’

Sexy en spontaan

Romy was 15 jaar toen ze voor het eerst in een bikini op het podium stond. ‘De missverkiezingen hadden mij via sociale media benaderd om eens mee te doen. Daar kon ik 100 euro per wedstrijd mee verdienen. Ik was vijftien en verdiende 4 euro per uur, dus dat was een no-brainer. Ik heb vier jaar meegedaan aan die schoonheidscompetities. Ik raakte er bekend met sexy doen, spannende foto’s maken en alle positieve aandacht die het opleverde. Daar genoot ik volop van. Op school was ik een verlegen en terughoudend meisje, maar op het podium en voor de camera was ik een leuk, sexy en spontaan model. Maar wat mij vooral aantrok, was de spanning. Ik wilde gewoon dolgraag winnen van die andere meiden. In die vier jaar ben ik nooit eerste geworden, wel vaak tweede. Daar kon ik stevig van balen. Toch leverde die verkiezingen mij iets moois op. Ik was blijkbaar opgevallen bij een scout van een modellenbureau, die me wilde inhuren als sexy danseres voor videoclips. Ook daar hoefde ik niet lang over na te denken.’

Romy laat op haar telefoon een clip zien van haar eerste YouTube-verschijning: topless op een tennisbaan in een videoclip van rappers JPB en Kempi, dansend en flirtend met andere wulpse modellen. ‘Hier was ik pas achttien. Ze vroegen direct of ik topless wilde. Daar kwam de thrillseeker in mij alweer naar boven. Als dingen mensen choqueren of een heftige reactie uitlokken, wil ik het juist doen. Ik overlegde het wel eerst met mijn moeder. “Moet je zelf weten,” zei ze. Van de opnames heb volop genoten. Gelukkig maar, want uiteindelijk kreeg ik er maar 150 euro voor.’

Amper een jaar later bevredigde de 20-jarige Romy voor de eerste keer een oudere man voor de ogen van een volledige filmcrew. Een levensgrote stap, zou je zeggen. Romy zelf ziet dan anders. ‘Het ging eigenlijk per ongeluk. Ik wilde al actrice worden, dus had ik mijzelf ingeschreven bij een castingbureau. Disney-prinses of CSI-agent, dat type rollen had ik in mijn hoofd. Dat liep anders. Op mijn achttiende werd ik gevraagd voor Room 66, een of ander vaag datingprogramma. Ik kreeg weinig details of uitleg. De opnames waren blijkbaar in een parenclub. Pas daar werd ik verteld dat ik aan een licht-erotisch datingprogramma ging meedoen. Ik voelde me in de val gelokt. Maar we hadden al een pleuriseind gereden om hier te zijn, dus ik dacht: fuck it, ik doe gewoon mee. Een klein meisje, nog jonger dan ik, stelde zich aan mij voor. “Hoi, ik ben Jennifer en ik ben pornoactrice.” Ik kon mijn oren niet geloven. Ik was heel nieuwsgierig en vroeg haar de hemd van het lijf. Doe je het fulltime? Kom je echt klaar? Film je ook gangbangs? Porno was tot op dat moment een wereld waar ik niets vanaf wist en iets dat, dacht ik, veel mensen echt niet vinden kunnen. Dus was ik natuurlijk juist geïnteresseerd. Toen Jennifer vertelde wat zij met porno verdiende, 500 euro per film, was ik verkocht. Wat meehielp: ik had in die tijd al heel veel seks. Mijn moeder grapte al eens: met al die vriendjes kan je er net zo goed je werk van maken. Dat bedoelde ze onschuldig, maar dat speelde stiekem wel mee in mijn besluit. Lekker seks hebben, geld ermee verdienen én erkenning krijgen? Yes please.’

Waar diezelfde Jennifer Steele al na een jaartje een punt zette achter haar seksfilms, ging de lange, veelbelovende carrière van de ambitieuze Romy Indy net van start. ‘Zij overhandigde mijn nummer aan Kim Holland, bij wie ik al de volgende dag op bezoek ging voor mijn allereerste opnames. Voordat we aan de slag gingen, voerde ik uitgebreide gesprekken met Kim en mijn ouders. Mijn moeder zei: “Als je pornoactrice wilt worden, doe het dan goed. Wordt niet iemand die één of twee films maakt, spijt krijgt, stopt en gaat huilen.” Ze heeft gelijk. Als je voor porno kiest, moet je er ook een volledige carrière aan wijden. Alleen één of twee filmpjes maken, die vervolgens op het internet blijven rondslingeren, kan je hele leven verneuken. Daarom stelde ik samen met mijn ouders vooraf duidelijke doelen.’

Nog voordat zij haar eerste shot filmde, wist de jonge Romy zo precies wat zij wilde halen uit de pornoindustrie. De belangrijkste: vóór haar dertigste tussen de absolute wereldtop van best betaalde actrices terechtkomen. ‘Maar ook veel reizen binnen Europa, werken in Amerika, voor de grootste labels en filmmaatschappijen werken, 3000 euro per film verdienen en grote awards winnen.’

In de torenhoge ambities van Romy Indy zag Kim Holland wel brood. ‘Kim zag het helemaal zitten met mij. Volgens haar had ik alles in huis om het ver te schoppen. Het is niet zo dat bij Meiden van Holland de jonge halfbloedjes in de rij staan om pornoactrice te worden. Integendeel: ik ben de enige in heel Europa. Mijn leeftijd en afkomst zijn echt een groot voordeel in deze business. Dat wist Kim ook wel, maar ik heb geen moment gevoeld dat zij mij zag als een zak geld. Zij is juist een van de liefste vrouwen die ik ooit heb ontmoet. Zij heeft het beste met mij voor.’

‘Ik merkte al direct dat ik het makkelijker vind om te pijpen of geneukt te worden dan om te dansen voor een camera’

Flink gespannen

‘Mijn allereerste scène werd gefilmd in het Haagse penthouse van Kim, waar ook de meeste van haar films worden geschoten. Ik was flink gespannen. Mijn tegenspeler was veel ouder dan ik, dat alleen al was nieuw voor mij. Alle camera’s en toekijkende mensen, onder wie ook Kim zelf, maakten het er niet veel beter op, natuurlijk. Maar vanaf de eerste minuten ging het allemaal vanzelf. Ik merkte al direct dat ik het makkelijker vind om te pijpen of geneukt te worden dan om te dansen voor een camera. Neuken is geen talent, iedereen kan het. Dansen is intiemer en kwetsbaarder. Toen ik naar buiten liep, vroegen mijn ouders: “En, hoe vond je het?” “Helemaal geweldig!” riep ik blij.’

Een dag later veranderde Romy’s enthousiasme in paniek. Nog voordat Romy haar vrienden en klasgenoten kon vertellen over haar carrièreswitch, had Kim Holland een foto en aankondiging van haar nieuwste aanwinst gedeeld op Facebook. ‘Dat ging keihard viral. In één klap wist iedereen het. Ik werd overladen met de meest nare reacties en berichten. “Vieze kankerhoer”, “Je verpest je leven”, “Waar is je respect?”; dat soort dingen. Niet alleen ik, ook mijn familieleden. Van wildvreemden. Daar was ik niet op voorbereid. Maar ik kon het vrij makkelijk naast mij neerleggen. Als jong meisje was ik al gepest dat ik de enige gekleurde was in ons dorp, dus ik was wel wat gewend. De dag na die Facebook-post was wel heftig. In alle groepsapps van school, waar ook leraren in zitten, werd mijn eerste video gedeeld. In de schoolpauze verzamelde zich ineens een groep van veertig of vijftig leerlingen om mij heen. Allemaal vragen stellen en opmerkingen maken. Dat hield ik een maand vol, toen schreef ik mij uit van school.’

Romy liet zich door alle commotie niet van de wijs brengen. Na haar pornodebuut was het hek van de dam. ‘Al tijdens de tweede opnames voelde het heel vertrouwd. Alsof ik al tachtig jaar porno maakte. In no time maakte ik wekelijks een nieuwe film. Na een maand werd ik uitgenodigd om een pornofilm te maken in Spanje. Dat vond ik heel eng, ik had überhaupt nog nooit in een vliegtuig gezeten. Dus gingen mijn ouders weer met mij mee. Een maand later vloog ik, dit keer wel in mijn eentje, naar Boedapest. Daar verbleef ik drie maanden lang om films te maken. Ik genoot met volle teugen van mijn nieuwe leven. Ik kom uit een vrij arm gezin, dus veel geld verdienen en door Europa reizen was een droom die uitkwam. Ik vind het een leuk idee om hier heel rijk mee te worden. Op dat moment studeerde ik nog Human Resource Management, maar school en porno combineren lukte mij niet. Ik meldde me steeds vaker ziek om te werken, maar dat kregen mijn leraren in de gaten. Dan liet een klasgenootje mijn Instagram-foto’s zien en zag iedereen dat ik op een pornoset op een Caribisch eiland was. Met de opbrengsten van Boedapest, zo’n 15.000 euro, vloog ik vlak voor de eerste lockdown terug naar Nederland. Door de pandemie zat ik ineens, na een vliegende start, zonder werk. Toen Schiphol eindelijk weer openging, had ik net genoeg om met een enkeltje en 100 euro terug te gaan naar Boedapest. Sindsdien is het filmen niet meer gestopt.’

Benieuwd naar de rest van het artikel? Je leest het op Blendle.

In het artikel lees je meer over Romy Indy. ‘Solliciteren bij McDonald’s als voormalig pornoactrice zit er niet in. Ik zal altijd mijn eigen bedrijf moeten hebben, of iets in de erotische sector. Webcamshows, OnlyFans, highclassescort. Genoeg te bedenken. Ik spaar nu veel geld, om na mijn pornocarrière in vastgoed of Airbnb-locaties te investeren.’