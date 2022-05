Gordon over Jan Smit: ‘Het is een schat van een jongen en hij heeft een prachtige carrière, maar hij heeft niet de autoriteit’

Jan Smit als de ongekroonde koning van het Kras Stadion?

Op de dag dat Gordon aankondigde voortaan door het leven te gaan als meubelontwerper, zette Jan Smit zijn handtekening onder een contract dat hem vanaf 1 juli de nieuwe voorzitter van FC Volendam maakt. Hij volgt daarmee Piet Kemper op, die na drie jaar afziet van een tweede termijn. Jan is wellicht een ietwat opmerkelijke keuze, al kan hij wel bogen op negen jaar als bestuurslid, vier jaar als sponsor en hij speelde als kind in een jeugdelftal van de club. Daarbij waren er, in zijn zoektocht naar nieuwe uitdagingen, in de entertainmentindustrie überhaupt nog maar weinig dromen voor hem over.

Hoe komt dat zo?

Schrijven we even mee? Jan denderde op 10- en 11-jarige leeftijd de hitlijsten binnen met liedjes over zijn mama en oma, produceerde ruim twintig albums, presenteerde een waslijst aan (muziek)programma’s voor de publieke omroep, werd een van de vaste gezichten van het jaarlijkse Gouden Televizier-Gala (na deze in 2004 zelf als eens te hebben gewonnen voor zijn reallifesoap), stond op Duitse bühnes, zingt met de Toppers jaarlijks een aantal avonden de Johan Cruijff Arena vol, presenteerde voor 183 miljoen kijkers het Eurovisiesongfestival in Ahoy en vertolkt in dat verband deze week de vertrouwde rol als commentator.

Dan blijft voetballen natuurlijk over?

Wat meespeelt in Jans aanstelling als nieuwe voorzitter, is dat hij met zijn naam en netwerk gemakkelijk investeerders aan boord krijgt. Handig en bovendien noodzakelijk, nu de mannen van trainer Wim Jonk het komend seizoen weer eens in de eredivisie mogen gaan proberen. Een zanger voor de jaarlijkse open dag is alvast gevonden. En anders staan Nick, Simon, drie verschillende J’s of de gehele BZN-kliek vast en zeker klaar om in te springen.

Wat vindt Jan van zichzelf?

‘Als ik hier ben, ben ik gewoon het bestuurslid. Ik ben nooit in de kleedkamer. Daar heb ik niks te zoeken. Ze zien me aankomen, zeg.’

Wat vinden wij van Jan?

Hij zal het vast goed doen, maar het blijft een gok. Boze hooligans (voor zover het vissersdorp die heeft) reageren in de regel immers een tikkie anders dan brommende concertgasten.

Het is een schat van een jongen en hij heeft een prachtige carrière, maar hij heeft niet de autoriteit

Wat vinden anderen van Jan Smit?

ANDY VAN DER MEIJDE

ex-voetballer

‘In Nederland is het echt not done om als voorzitter in de kleedkamer te komen. Dat moet Jan dus ook niet doen. Misschien na de wedstrijd in het spelershome een handje geven, maar dat mag verder geen naam hebben. Als hij echt onder de jongens wil zijn, dan adviseer ik hem het ooit in Italië te proberen. Daar gaat dat heel anders. In mijn jaren bij Internazionale kwamen de technisch directeur, de voorzitter en vaak ook nog wat sponsoren een bezoekje brengen. Een half uur voordat we het veld op moesten stond dat hok dan helemaal vol. Volendam is klein genoeg voor Jan om in deze rol wat ervaring op te doen. Als persoon lijkt hij me rustig en kalm genoeg om ook met eventuele boze supporters in slechte tijden te kunnen omgaan.’

STANLEY MENZO

bondscoach Suriname en oud-trainer FC Volendam

‘Jan als nieuwe voorzitter past wel bij Volendam. Het chauvinistische dorp bestaat uit een hechte gemeenschap die zich heel goed bedruipt en niet zoveel van buiten nodig heeft. In welke tak van sport je ook kijkt – van de muziek tot de horeca of bouw, mensen worden er veelal zelf opgeleid en iedereen wil nog beter en groter zijn dan zijn of haar buurman. Dat haalt het beste in elkaar naar boven. Dat ik er twee jaar trainer ben geweest, vond ik bijzonder. Ik was toch een buitenstaander in een omgeving waarin alles Volendams proeft, voelt en ziet. De muziek van Jan werd in die tijd weleens gedraaid in de kleedkamer en ik denk dat hij zijn rol als zanger prima zal kunnen combineren met die van voorzitter. Volendam is geen beursgenoteerde multinational, maar volks. Speciale mensen, speciaal dorp.’

RINUS ISRAEL

ex-voetballer

‘Het lijkt me dat hij contacten heeft met mensen die de club financieel iets ruimer in de mogelijkheden brengt om nieuwe spelers aan te trekken. Of hij ook verstand van voetbal heeft kan ik niet inschatten, maar als voorzitter lijkt me dat wel een voordeel. Voor grote voetballers, waar ik mezelf ook wel toe wil rekenen, is het al moeilijk genoeg om de juiste mensen aan te trekken. Als speler had ik niet zoveel contact met de voorzitter. Bij Feyenoord had je Cor Kieboom. Daar maakte ik weleens een vriendelijk praatje mee, maar meer ook niet. Dat optreden zal hij in de avonduren moeten doen. Die jongens staan toch niet ’s morgens vroeg ergens te jengelen? Met muziek waar ik hartstikke goed op dans, overigens.’

GETTY KASPERS

winnares Songfestival 1975

‘Leuk, dat voorzitterschap, maar hij moet niet stoppen met zingen, hoor. Het zijn twee paar schoenen, een linker en een rechter, en die kun je prima tegelijkertijd belopen. Ik vergeet nooit onze ontmoeting in 2016, het jaar dat Trijntje Oosterhuis meedeed en we beiden op een afterparty in de bar van ons hotel zaten. Met de nodige borreltjes achter de kiezen probeerde hij een nieuwe ronde te bestellen. Omdat ik in Oostenrijk ben opgegroeid, stelde ik voor hem in het Duits te helpen. Hij keek me verward aan en zei: “Wie bent u, mevrouw?” Ik weer: “Ach jongen, het is niet zo belangrijk. Ik heb alleen maar het Songfestival gewonnen in 1975,” en ik liep weg. Dat is toch hartstikke komisch? Daaraan merk je dat je oud wordt. Later hebben we er samen hartelijk om gelachen. Jan zit er in het commentaarhokje vooral bij voor de gezelligheid en sfeer, want er is natuurlijk maar één Mister Songfestival die écht alles weet: Cornald Maas.’