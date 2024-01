Het leven van een chef-kok is een hel. Je werkt je kapot en aan het einde bepaalt een of andere wijsneus van Michelin of het allemaal wat waard was.

Eind vorige maand maakte de beste chef ter wereld, Benoît Violier, een einde aan zijn leven. een half jaar eerder deed zijn voorganger. 3-sterren-chef Bernard Loiseau deed in 2003 hetzelfde, nadat hij geruchten had gehoord dat hij een ster zou verliezen.

7 feiten over het zware leven van een chef-kok.

1...

...maand voor zijn zelfverkozen dood werd de Zwitser Benoît Violier uitgeroepen tot beste chefkok ter wereld.

30%...

...daalt de productiviteit als de temperatuur 10 graden boven de comfortabele temperatuur stijgt.

3...

...manieren waarop chef-koks zichzelf het meest snijden. 1) te hard drukken met een bot mes. 2) te snel er één uit de houder halen. 3) te snel omdraaien zodat je gestoken wordt door een ander.

€ 1.160.000...

...kostte de speciale keuken die Benoît Violier liet bouwen.

6...

...dagen van meer dan 10 uur per dag werken de meeste chef-koks.

40-43...

...graden Celsius is het als je voor een hete grill staat. Dat kan leiden tot uitputting, kramp, beroerte en huiduitslag.

3...

3-sterren-chef Bernard Loiseau pleegde in 2003 zelfmoord nadat hij geruchten had gehoord dat hij zijn derde ster kwijt zou raken.