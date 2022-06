Nieuwe Revu 22 is nu uit!

‘God, verdomme! Wat flik je me nou?’

Kort voor zijn dood – toen de geest nog scherp was – gaf Willibrord Frequin zijn laatste interview, aan Nieuwe Revu. ‘Als er na mijn dood geen hemel blijkt te zijn, zou ik me zwaar genaaid voelen.’

Edelmetal

Ooit gaan ze écht met pensioen in plaats van op een oneindigeafscheidstournee. Scorpions, Kiss, Ozzy. Ja, zelfs Iron Maiden enMetallica. Op de vraag wie dan op hun plek staat, als grootste opal die affiches van de rock- en metalfestivals staat één antwoordvast. Ghost, uit Zweden. Een gesprek met hun brein Tobias Forge.‘Als kind ging ik al naar B.B. King en James Brown.’

‘Ik ben geen meneer, flikker op’

Kunstenaar Daan Roosegaarde over zijn werk, leven, de voor- en nadelen van Nederland, het belang van plaspauzes en Sjoerd, zijn pony. ‘De Daan van tien jaar geleden had die pony niet getrokken. Die had gezegd: dude, ga jij nou maar gewoon de ruimteafvalproblematiek even oplossen.’

Hij was the greatest

Bibberend kwam Muhammad Ali aan zijn einde. Op 3 juni 2016 overleed de grootste bokser aller tijden aan de gevolgen van de ziekte van Parkinson. Dankzij zijn humor, charme, scherpe tong en ongeëvenaarde vechtlust groeide hij uit tot misschien wel de meest geliefde atleet van de twintigste eeuw.

Schiffmachers reis door de hel

Tattookunstenaar Henk Schiffmacher ontwierp de hoes voor Blood Sugar Sex Magik, het doorbraakalbum van de Red Hot Chili Peppers. Hij liet zich inspireren door de inheemse stammen van Borneo. Enthousiast – en een tikje overmoedig – besluiten de Amsterdammer en zanger Anthony Kiedis een expeditie dwars door Borneo te ondernemen, samen met tattoo-fan Simon Engwerda en fotograaf Gerard Wessel. ‘Een reis door de hel,’ volgens Kiedis. Deze voorpublicatie komt uit de heruitgave van het boek De Grote Borneo Expeditie, die is aangevuld met nooit eerder vertoonde foto’s van Wessel.

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het Oekraïense verzet vanuit de staalfabriek in Marioepol en over de Zwitserse Garde. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.