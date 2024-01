Dit roken, snuiven en spuiten acteurs daadwerkelijk in films

In film en series wordt er heel wat afgerookt en gesnoven. Maar natuurlijk niet de echte shit.

Prop master (iemand die de rekwisieten voor films regelt) Jeff Butcher, onder meer bekend van zijn werk voor de films Requiem for a Dream en The Wrestler, vertelt wat er nou daadwerkelijk allemaal naar binnen wordt gewerkt op filmsets. Een interessant snuifje achter de schermen.

Tabak

Tot de jaren negentig rookten de meeste acteurs en actrices gewoon echte sigaretten. "Het was gebruikelijk om een tabaksfabrikant op te bellen met de mededeling dat er veel gerookt wordt in je nieuwe film. Je kreeg dan direct een paar sloffen toegestuurd", zegt Butcher tegen Upvoted. "Ik kan me herinneren dat we voor de film Mystery Train een bizar grote doos Silk Cut-sigaretten kregen. Daar kon de hele crew maanden van roken."

Tegenwoordig worden er vrijwel geen echte sigaretten meer gerookt in films. Meestal worden er kruidensigaretten gebruikt, puur gemaakt van niet-verslavende plantaardige materialen. Nog steeds licht schadelijk, maar veel minder erg dan echte sigaretten. In Mad Man rookt Don Draper, die eigenlijk altijd een peuk in zijn mond heeft, bijvoorbeeld sigaretten van het merk Ectacy.

Cocaïne

Vroeger waren melkpoeder en natriumcarbonaat (soda) populaire goedjes die in films coke moesten voorstellen. Tegenwoordig is dat inositol, een vitamine B-poeder dat ook wel door echte cocaïne versneden wordt om de hoeveelheid op te krikken.

We willen je niet op ideeën brengen, maar ook inositol geeft blijkbaar een lichte energiekick. "Mickey Rourke was een keer helemaal opgefokt na een lijntje op de set van The Wrestler. 'Ik heb last van angstaanvallen, kun je me vertellen wat je me net hebt gegeven?', zei hij. Mickey was echt van streek, maar een paar minuten later was hij weer volstrekt normaal."

Wiet

De favoriete 'nepwiet' van Butcher is de 'hoogwaardige, goedkope en legale bud' van International Oddities.

"Deze wiet gebruikte ik onder meer voor Pineapple Express en ik weet dat het spul in meer films voorkomt, vooral omdat het er perfect uitziet." Van de wiet krijgt men volgens het bedrijf een lichte high, maar niet voldoende om acteurs het werk onmogelijk te maken.

Heroïne

Duidelijk, dit wordt dus echt nooit echt gespoten. Ook niet bij uitzondering, wat naar verluidt met een lijntje coke nog wel eens is gebeurd in een film. Veel films kiezen ervoor om de injectie alleen te impliceren.

Maar er wordt ook wel eens zichtbaar gespoten. Dan wordt er gebruikt gemaakt van valse naalden. Met behulp van CGI (computer-generated imagery) wordt in de postproductie vloeistof toegevoegd.