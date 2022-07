Nieuwe Revu 30 is nu uit!

Summer of love

Na twee coronaklotejaren wordt dit de zomer waarin alles weer mag en kan. Nieuwe Revu wilde weleens weten hoe hard we met z’n allen losgaan tijdens deze summer of love. Dus stuurden we topfotograaf Gerard Wessel op pad om vast te leggen hoe Nederland feestend afscheid neemt van de coronablues. Deze keer: de Zwarte Cross, inclusief het afscheid van het jaar.

Rock in de 70's: Managers met hart (en coke) voor de zaak

Het waren andere tijden, de jaren zeventig. Onder het mom van rock-’n-roll vonden zaken plaats die het daglicht niet konden verdragen, maar toch aan de oppervlakte kwamen. In een driedelige serie neemt Revu je mee terug naar de wereld van seksuele uitspattingen, drugs en ander atypisch gedrag. Deze week het laatste deel: de managers.

‘Fantasie is mijn redding geweest’

De wereld redden met zijn creativiteit. Zo zou je het hogere doel van Splinter Chabot kunnen samenvatten. En eerlijk is eerlijk: daar is hij met twee romans, een boek-verfilming, verschillende tv-programma’s en een eigen talkshow lekker mee op weg. Maar zijn imperium gaat groter groeien, veel groter. ‘Ik wil iets met mode doen, een eigen pakkenlijn bijvoorbeeld.’

Sopranos-taferelen vlak over de grens in Vlaanderen

In het Belgische plaatsje Tongeren vond de afgelopen maand een megaproces plaats tegen vijf mannen die in 2015 betrokken waren bij de dood van de Italiaans-Vlaamse clan-baas Silvio Aquino. Was het een liquidatie of een uit de hand gelopen ontvoering? ‘Ik heb op deze dag gewacht om de waarheid te vertellen.’

Ook dit nummer puilt weer uit van de fraaie fotoreportages, beeldverhalen en nieuwsfoto’s. Over het neerstorten van de Concorde en over het Gow Lenchi Shrine-feest. Verder in ons nieuwe nummer zoals elke week een strip van Hein de Kort, de scherpste columns en de beste series, films en muziek die deze week te bieden heeft.