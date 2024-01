Carnavallen tussen seksueel gefrustreerde vluchtelingen: zo sla je jezelf er letterlijk doorheen

De festiviteiten rond carnaval in Keulen, die nog tot en met dinsdag zullen voortduren, zijn in volle gang. Carnaval in Keulen was altijd een zorgeloos volksfeest zonder problemen, maar wegens de aanrandingsgolf tijdens oud en nieuw staan de politie en gemeente op scherp.

Er is alles aan gedaan om vrouwen voor te bereiden op mannen die hen lastig vallen. Dat komt samen in de brochure Sicherheit für Frauen (Veiligheid voor vrouwen), die massaal en in meerdere talen is verspreid in Keulen. "Verzamel al je woede, schreeuw en vecht terug met overtuiging."

De belangrijkste punten uit de brochure op een rij:

Vecht terug'Als je wordt aangevallen, verzamel dan al je woede, schreeuw zo hard mogelijk en vecht terug met overtuiging.'

Vertrouw op je gevoel'Als het niet goed voelt, dan is het vaak foute boel. Zie je een groep mannen die wel drinkt, maar niet feestviert, blijf dan uit de buurt of spring in de eerst volgende tram.'

BOB'Ga niet alleen de straat op als je hebt gedronken. Je wordt dan lichtzinniger en bent minder in staat eventueel gevaar in te zien. Het beste kun je altijd iemand bij je hebben die niet drinkt.'

Kleed je zoals je wilt'Je mag je zo sexy kleden als je wilt. We leven in een vrij land, waar vrouwen het recht hebben om zich op alle manieren in het openbaar te vertonen.'

Extra politie

Het politiekorps van Keulen zet tijdens carnaval dagelijks 2.500 man in. Vorig jaar waren dat er 750.

Andere maatregelen: veiligheidszones waar vrouwen zich kunnen verzamelen en flyers die in meerdere talen worden uitgedeeld, waarop staat dat wildplassen verboden is en vrouwen alleen gekust mogen worden als ze daar toestemming voor hebben gegeven.