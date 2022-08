Nieuwe Revu 32 is nu uit!

Grof, giftig & geniaal

South Park bestaat 25 jaar en dat mag gevierd worden. Hoe keiharde grappen gecamoufleerd in een toegankelijke tekenfilmsetting de wereld veroverden. ‘Oh my God, they killed Kenny.’

Nieuwe Revu 32 ligt nu in de winkel en is hier te bestellen.

Ierland in de ban van de Kilahan-clan

De Ierse drugsbaas Daniel Kinahan is flamboyant als John Gotti en gewelddadig als AlCapone. Op zijn hoofd staat 5 miljoen dollar. De andere Kinahans zijn ook geen lekkertjes.Hun kartel wordt vergeleken met de Italiaanse Camorra, de Mexicaanse Los Zetas en de Japanse Yakuza. Een portret van een misdaadfamilie met liters drugsbloed aan hun handen.‘Iedereen rende om niet dood te gaan en niemand wist wat hij moest doen.

Vermoord aan boord

Het is nu vijf jaar geleden dat Peter Madsen zijn wreedste fantasie liet uitkomen. De Deen sneed het lichaam van Kim Wall in stukken en gooide het vervolgens overboord. De duikbootmoord is een van de opzienbarendste zaken van de laatste jaren, maar wat dreef de ooit zo gevierde uitvinder die van een genie in een moordlustige gek veranderde? Waarom werd uitgerekend de Zweedse journaliste zijn slachtoffer? En hoe vergaat het Madsen in detentie?

‘Ik geloof geen reet van dat Borsato-verhaal’

Over drie maanden lopen we – van bankdirecteur tot stratenveger – weer allemaal de polonaise op zijnViva Hollandia. Wolter Kroes (53) geldt al jarenlang als Koning Oranje en dat zal tijdens het WK in Qatar niet anders zijn. Toch kende ook hij tijden waarin bierdouches hem niet vreemd waren. ‘Ik deed m’n armen wijd open en ik riep: “Nou, kom maar op dan!”’

