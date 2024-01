Winnaar en (slechte) verliezer van de dag: Kyteman vs. Donald Trump

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag:: Kyteman

Kyteman opent vrijdag 1 juli de 28e editie van Robeco Summernights. Samen met het Radio Philharmonisch Orkest en het Groot Omroepkoor brengen Kyteman en zijn Orchestra een jamsessie waarin jazz, hiphop en opera samenkomen. Dat kondigde de organisatie vandaag aan.

Verliezer van de dag: Donald Trump

Donald Trump seems to have just deleted this tweet pic.twitter.com/jJWfpkPXFE — Olivia Nuzzi (@Olivianuzzi) February 3, 2016

Donald Trump zegt dat zijn Republikeinse rivaal Ted Cruz op verschillende manieren fraude heeft gepleegd bij de voorverkiezingen in Iowa. Hij eist nieuwe verkiezingen of het schrappen van Cruz' resultaten. Niet alleen een verliezer, ook nog eens een slechte verliezer.