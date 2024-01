Via een homovriendelijk zebrapad naar het Afrikaanse negervolk

Utrecht is een bijzondere cocktail van totaalacceptatie en publiekelijk racisme.

Het was de eerste stad met een homovriendelijk zebrapad, dat er nog steeds ligt. Maar niet alleen homo's worden geaccepteerd in de Domstad, ook negers zijn welkom. En dan hebben we het over het woord.

Een bezorgde Utrechtenaar stuurde de website Duic.nl een foto van het naambordje van de doodnormale straat Bantoedreef. Dat het eigenlijk maar vreemd is dat een Afrikaanse stam door de gemeente Utrecht als 'negervolk' wordt omschreven."We hadden ons daar 70 jaar geleden al voor moeten schamen."

Heeft ze een punt. En daar is de bedenker van het onderschrift het mee eens. De gemeente heeft laten weten dat het een oud bord betreft en dat het zo snel mogelijk wordt weggehaald.