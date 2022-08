Nieuwe Revu 34 is nu uit!

‘Ik heb géén hekel aan Baudet’

Hoe gaat het met Theo Hiddema (78) nu hij definitief écht (toch?) weg is bij Forum voor Democratie? Zijn er oude wonden, is hij teleurgesteld, had hij misschien zelfs nooit aan die hele politieke carrière moeten beginnen? Nieuwe Revu ging op audiëntie bij de meest gesoigneerde strafrechtadvocaat van Nederland en zijn allerbeste vriend Bram. ‘Ik heb nergens spijt van en ik heb absoluut géén hekel aan Thierry Baudet.’

Game of Thrones: komen de helden van weleer nog aan de bak?

In Frankrijk vond vorige maand een opzienbarende rechtszaak plaats tegen een 61-jarige serieverkrachter. Hij pleegde dertig jaar lang seksuele misdaden tegen meer dan veertigmeisjes en vrouwen en werd al die tijd vereerd als voorbeeldige huisvader. ‘Afgezien van de feiten beschouw ik mezelf als normaal.’

Mike Tyson slaat om zich heen: ‘ik heb de geest van een beest’

Op streamingdienst Hulu begint deze week de serie Mike over bokslegende Mike Tyson. Het zal gaan over cruciale periodes in zijn leven, binnen en buiten de ring. ‘Ik heb de geest van een beest. Ik ben elke dag bang dat ik weer gewelddadig word.’

Een gat in de markt

Sinds de coronacrisis (s)experimenteren we er met zijn allen op los. De verkoop van sekstoys bereikte hierdoor de afgelopen twee jaar een hoogtepunt. De erotische web­shop Sensual Minded brengt op eigen wijze seks­ speeltjes aan de man: sexy glamourmodellen promoten de artikelen via een wishlist die ze op hun eroti­sche kanalen delen, zodat hun fans naar hartenlust de producten bestellen. ‘Onwijs bedankt voor het lekkere stukje speelgoed, ik weet daar wel raad mee.’

