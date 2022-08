3 Dingen waar je op moet letten als je een nieuwe badkamer aanschaft

Maak een ontwerp

Allereerst is het belangrijk dat je een ontwerp maakt hoe de badkamer eruit moet komen te zien. Maak een moodboard om te kijken welke stijlen je mooi vindt en wat niet mag ontbreken in de badkamer. Denk na of je het fijn vindt om in bad te gaan of dat het juist overbodig is. Ga naar een badkamer-winkel om advies te vragen. Je wilt jarenlang plezier hebben van je badkamer en daarom is het verstandig om hier goed over na te denken. Wil je graag een grote inloopdouche of juist meer ruimte om te bewegen? Kies een stijl die tijdloos is en zorg dat de badkamer functioneel is in gebruik.

Denk aan ventilatie en verlichting

De badkamer is een vochtige ruimte en daarom moet het goed kunnen ventileren. Het vocht van het douchen en badderen moet ook de badkamer weer kunnen verlaten. Denk na over de verlichting in de badkamer. Een spiegel kan in een badkamer niet ontbreken en goede verlichting is daarbij onmisbaar. Kies voor materialen die goed te onderhouden zijn. Een douchewand wil je natuurlijk wel goed kunnen schoonmaken. Ga voor een wand die goed aansluit op de wensen van je badkamer. Wil je een industriële uitstraling? Kijk dan naar de mogelijkheden voor zwart matte frames.

Zorg voor genoeg opbergruimte

In een badkamer staan vaak veel toiletspullen. Het is fijn om deze spullen ook allemaal te kunnen opbergen. Zorg dat je verschillende lades maakt voor toiletspullen maar ook voor handdoeken. Handdoeken kunnen namelijk veel plaats innemen. Kleed de badkamer altijd leuk aan met verschillende accessoires. Genoeg opbergruimte zorgt ervoor dat het er opgeruimd uitziet. Alle spullen slingeren dan niet door de badkamer heen. Het geeft een rustige uitstraling en je kunt even heerlijk relaxen in deze ruimte van het huis.

Kortom, de badkamer is een belangrijke ruimte in huis voor je persoonlijke verzorging. Zorg dat je deze tips naleeft om zo de perfecte badkamer te bouwen.