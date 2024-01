Wanhopig politieteam schakelt FBI in voor Tilburgse sextingzaak

Het politieteam dat de Tilburgse sextingzaak onderzoekt, heeft de hulp ingeroepen van de FBI. Dat bevestigt politiewoordvoerder Willem-Jan UytdeHage aan het Brabants Dagblad.

In het najaar van 2015 verschenen op Instagram tientallen naaktfoto's van minderjarige meisjes uit Tilburg en omgeving. De foto's waren gephotoshopt. De meeste slachtoffers zitten op van vmbo-school het Vakcollege. Later bleek dat er ook foto's waren verspreid van minderjarige meisjes van het Koning Willem II College in Tilburg en het 2College Durendael in Oisterwijk.

De belangrijkste reden waarom de FBI is ingeschakeld, is dat de Nederlandse politie niet bij de persoonsgegevens van Instagram kan. Te weten dat Instagram een Amerikaans bedrijf is. En juist die gegevens heeft de politie nodig om te achterhalen wie de foto's verspreid heeft.

De Amerikaanse federale politie is benaderd met een rechtshulpverzoek. Verwacht wordt dat een antwoord nog wel even op zich laat wachten. Tot nog toe zijn er nog geen verdachten in de zaak.