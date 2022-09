'Veel steunmaatregelen van regeringswege konden we ons van de afgelopen periode niet herinneren'

Mevrouw Heemskerk en ikzelf zijn bepaald geen econometrische hoogvliegers, maar één ding weten we wel: in een economie waarin alles steeds duurder wordt, gaan eenvoudige middenklassers als wij steeds minder geld uitgeven – de tering naar de nering zetten, spaargeld op de bank, boodschappen bij de Nettorama, wat moet je anders?

Dat is natuurlijk niet leuk voor ons – wij laten het geld ook liever rollen – maar ook slecht nieuws voor de bedrijven die van onze winkelnering moeten leven. Hun inkomsten lopen ook terug en een stijgend percentage ondernemers gaat op zeker moment failliet, en komt tot last van de samenleving. Het lijkt ons dus belangrijk dat de economie een beetje blijft draaien.

Niet in Huize Heemskerk. Nu ook bij ons de verviervoudiging van de energieprijs inmiddels een feit is, vermaken wij ons in en om het huis met het bedenken van besparende maatregelen. Even voor jullie perspectief: we moeten ongeveer 900 euro per maand goedmaken, willen we het energiesinkhole hebben gerepareerd, dat in onze achtertuin is ontstaan. Onze opblaasjacuzzi is er inmiddels door verzwolgen.

We beginnen natuurlijk met de verwarming en het warme water. Maximaal zeven minuten douchen en als je een beetje een bikkel bent, (afspoelen) met koud water. Wekelijks maximaal éénmaal in bad, minimaal twee man per portie badwater. Geen complete verdieping verwarmen als je ook kunt werken in een klein kantoorkamertje. Sowieso iedere ‘onbemande ruimte’ op de ecostand van 12 graden en hooguit op 18 als je er verblijft. ’s Ochtends geen verwarming aan als iedereen de deur uitgaat. Dat scheelt ook treuzelen. Koken: enkel nog eenpansgerechten en zsm een elektrische oven met inductieplaat. Veel op visite. Alles wat fikt in de open haard op koude winterdagen. Auto opladen als de zon schijnt. Warmhoudseks. Secundair: minimaal vier streamingabonnementen schrappen. Champions League-kaarten voor een vriendenprijs doorpatsen aan gefortuneerde makkers en mazzelaars met een doorlopend energiecontract. Bezuinigen bij de kaasboer en de poets. Aan de inkomstenkant: alles pakken wat je pakken kan (voor al uw schrijfklusjes: www.tekst.club)

‘Dit is allemaal niet zo leuk,’ zei mevrouw Heemskerk terwijl zij een rol verwarmingsfolie achter de radiator propte, ‘maar hoe moet dat nou met mensen die helemaal geen cent te makken hebben?’ We dachten er even over na. Veel steunmaatregelen van regeringswege konden we ons van de afgelopen periode inderdaad niet herinneren. Het bedrijfsleven speelde dommetje. Premier Rutte was alweer enige tijd incommunicado. ‘Management by doing nothing, noemen ze dat,’ zei mijn vrouw. Gewoon in de kou laten staan en kijken wat er gebeurt.