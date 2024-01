Bij de koffie: Trump verliest in Iowa, China baart opzien op transfermarkt en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Trump verliest

Cruz verslaat Trump.Goede organisatie levert veel stemmen op.Trump valt tegen dus. pic.twitter.com/Jkl5zf1cYH — Charles Groenhuijsen (@chgroenhuijsen) 2 februari 2016

Bij de voorverkiezingen in de Amerikaanse staat Iowa is de Texaanse senator Ted Cruz tot winnaar uitgeroepen bij de Republikeinen. Hij klopte onder anderen de zakenman en miljardair Donald Trump. Bij de Democraten zijn de verschillen tussen Hillary Clinton en Bernie Sanders miniem. Lees verder.

China opvallendste speler op transfermarkt

Het is officieel regeringsbeleid, uitgevaardigd door de president zelve: verover een plaats in de top van de voetbalwereld. En dus was China de opvallendste speler op de maandag gesloten transfermarkt. Zo verkast de 28-jarige Ramires voor 28 miljoen euro van Chelsea naar subtopper Jiangsu Suning. Lees verder.

Naomi Watts in nieuwe Twin Peaks

Naomi Watts joins 'Twin Peaks' 2.0 with David Lynch to reprise his cameo:https://t.co/M0z9iyw2T0 pic.twitter.com/Ps5A6m0ynp — Oyster Magazine (@OysterMag) 2 februari 2016

Naomi Watts krijgt een rol in de reboot van de televisieserie Twin Peaks. Ook zal regisseur David Lynch zelf terugkeren in zijn rol van FBI-chef Gordon Cole, zo meldt Deadline. Lees verder.