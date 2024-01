Handleiding moet seksueel gefrustreerde vluchtelingen in Duitse zwembaden koest houden

Na de aanrandingsgolf in Keulen heeft Duitsland te maken met een nieuw probleem: seksueel gefrustreerde vluchtelingen in openbare zwembaden.

De aangiftes van Duitse vrouwen stapelen zich op. Ze claimen seksueel geïntimideerd, gegrepen en betast te zijn door vluchtelingen. In München al meerdere tieners opgepakt voor een aanval op meisjes. Mannen die masturbeerden in een historisch zwembad en vrouwen aanrandden werden betrapt op een beveiligingscamera. Een zwembad in Bornheim, Noordrijn-Westfalen heeft na de aanranding van een tiener tijdelijk zelfs geen vluchtelingen meer toegelaten.

Lees ook: Blijf van haar lijf... Maar wie is deze naakte vrouw in Keulen eigenlijk?

Als reactie op het nieuwe probleem hebben Duitse autoriteiten maatregelen getroffen middels een uitgebreide cartoon. De boodschap: blijf met je poten van vrouwen af.

De handleiding was aanvankelijk gemaakt voor een paar zwembaden, maar wordt nu massaal verspreid in Duitsland, omdat het probleem groter en groter wordt. In totaal zijn er meer dan 20.000 handleidingen in zeven verschillende talen verspreid.

"Er komen mensen in de baden die de regels niet kennen, soms niet eens kunnen zwemmen en andere normen en waarden hebben", zegt een woordvoerder van het Duitse Centrum voor Interculturele Samenwerking in een statement. "Zwembadbezoekers blijven weg, hier moet snel wat aan gedaan worden. Onder meer deze handleiding moet daar aan bijdragen."

Ook in Zweden speelt het probleem. Daar worden undercover agenten in zwembaden geplaatst om toezicht te houden.

De complete handleiding