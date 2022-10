'Gewone Rus neem ik niks kwalijk'

Ik heb toch de neiging het de gewone Rus niet kwalijk te nemen dat zijn alleenheerser de een na de andere misdaad tegen de mensheid pleegt. Zoals daar zijn het platbombarderen van ooit-zo-mooie steden, het volschieten van massagraven en het verstoren van de planetaire orde, met als enig kennelijk doel het herstellen van een oud-Russisch rijk, waar niemand op zit te wachten en waarover met een beetje pech binnenkort dus best eens een nucleair conflict zou kunnen losbarsten.

Ik heb toch eerder médelijden met de gewone Rus. Zeker nu zijn president heeft aangekondigd nog minimaal 300.000 mannen tussen de 18 en 50 jaar te ronselen om de plaats in te nemen van de vorige lichting kanonnenvoer, die al eerder voor het vaderland mocht sterven, toen de Oekraïners niet direct wilden meewerken aan de verovering van hún vaderland.

Het zal je toch maar gebeuren. Een envelop van de autoriteiten – of je je even wilt komen melden bij de plaatselijke kazerne om daar een korte opfriscursus man-tot-mangevechten te ondergaan, een roestige kalasjnikov in je armen gedrukt te krijgen, en met een vrachtwagen naar Oekraïne te worden afgevoerd. Hopelijk nog vóór de winter, want anders heb je het ook nog koud als je ter meerdere eer en glorie van meneer Poetin voor je kanis wordt geschoten.

Ik begrijp die gewone Russen wel. Dat ze er als een malle vandoor gaan als er wordt gemobiliseerd, via elke grens die gewone Russen doorlaat. Je zou wensen dat ze een paar jaar geleden een serieuze poging hadden gedaan om het regime omver te werpen, dat had ons – en hen – heel wat gelazer gescheeld. Maar dat hebben er waarschijnlijk wel meer gedacht en misschien ook wel geprobeerd. Regimes omverwerpen is nou eenmaal heel moeilijk en Poetin is een sluwe en meedogenloze man. Beter blijf je als gewone Rus dus zitten waar je zit en verroer je niet. Tot ze je komen ronselen. Dan moet je rennen voor je leven.

Het valt nauwelijks voor te stellen, maar mocht Mark Rutte ooit dreigen Vlaanderen binnen te vallen omdat hij het Groot Nederlands Rijk in ere wil herstellen, zal ik in ieder geval mijn zoons sommeren direct Amsterdam te verlaten en de eerste beste Engelandvaarder naar Lowestoft te nemen. Want het is blijkbaar op deze aarde nog steeds mogelijk als megalomane eenling ongestraft een buurland binnen te vallen en tegelijk een economische, en met een beetje pech, nucleaire wereldoorlog te ontketenen. En daar valt echt nauwelijks tegenaan te mobiliseren.