Wilders heeft slechts één doel: totale ontwrichting

Hoewel Geert Wilders een aantal keer schoorvoetend heeft gezegd dat zijn gewenste verzet tegen vluchtelingen vooral geweldloos moet plaatsvinden, zijn er steeds meer mannen uit zijn achterban die zich fysiek niet kunnen beheersen.

De PVV-troepen verstoren gemeenteraadsavonden, gooien ramen kapot bij lokale politici en asielzoekers en dreigen op internet met nog meer hardhandige protesten als de overheid niet snel begint met het indammen van de asielstroom. Vorige week organiseerde de rechts-extremistische beweging een mediamoment in Spijkenisse, waar kwetsbare witte vrouwen een busje verzetsspray kregen, teneinde zich te kunnen beschermen tegen testosteronbommen uit achterlijke islamitische landen van wie het bekend is dat beroving en aanranding hun corebusiness is.

Wilders liep daar keizerlijk rond, aangemoedigd en aanbeden door een grote groep bezorgde burgers, die hun verlosser eindelijk in levenden lijve konden zien. Iets verderop demonstreerden linkse vrouwen tegen racisten die het feminisme hadden gekaapt omwille van hun eigen politieke belangen.

Al met al was het dus een potsierlijke bedoening, daar op dat marktplein in Spijkenisse, temeer toen een man met een kind op zijn arm alle vrouwen begon uit te schelden en de wens uitsprak dat ze binnenkort verkracht zouden worden. Ik denk dat hij de ironie van zijn optreden niet begreep: deze man vreest zogenaamd misbruik door asielzoekers, en tegelijkertijd hoopt hij vurig dat iedereen die niet op de PVV stemt keihard en met tegenzin anaal wordt gepakt.

Die contradictie in het discours en de daden van nationalistische burgers met een ongezonde afkeer van alles wat moslim en gekleurd is, kunnen we hen niet kwalijk nemen. Ze volgen immers de PVV-partijlijn, meer bijzonder die van Geert Wilders, een man die bijvoorbeeld het afschuwelijke tafereel in Spijkenisse niet veroordeelt in laten we zeggen een tweet, maar het vooral voor nog meer politiek gewin misbruikt. Hij twitterde de volgende dag vol trots dat zijn beweging nu in peilingen op 42 zetels staat. Als Wilders met de wandaden van zijn aanhang wordt geconfronteerd, volgt steevast de uitspraak: De mensen zijn het gewoon zat. Ze pikken het niet meer.

Zo lust ik er nog wel een paar. Het interesseert Wilders in werkelijkheid helemaal geen biet hoe hij zijn electoraat verder bij elkaar sprokkelt. Hij is een politieke cowboy die zijn grenzen steeds verder verlegt, maar wat is de eindbestemming? Als we naar de staat van de samenleving kijken, en de rol van onze politici daarin, met extra aandacht voor de parlementariërs die de boventoon voeren, dan lijkt totale verwoesting en anarchie veel reëler dan een beschaving zonder islamitische burgers en invloeden. Anders dan zijn volgelingen is Wilders een slimme man; hij weet dat wat hij allemaal predikt – terugkeer van de gulden, grenzen dicht, deportatie criminele gastarbeiderskinderen – nooit gaat gebeuren. En toch blijft hij het volk verder opruien. Er zijn helaas problemen met vluchtelingen en we kunnen onmogelijk alles en iedereen blijven opvangen, daar moet snel een daadkrachtige oplossing voor komen, maar die hoeven we niet te verwachten van Wilders.

Dat is een man die als een soort moderne nihilist louter één doel heeft: totale ontwrichting. En misschien is dat ook niet zo gek. Ik kan me voorstellen dat je rancuneus wordt als je alleen nog maar onder begeleiding van beveiligers over straat kunt. Daar moet een mens gek van worden. Maar het gaat wel erg ver om die gekte te botvieren op een complete natie.

