Beste Wopke Hoekstra,

Terwijl inmiddels zelfs De Nederlandsche Bank excuses heeft gemaakt voor haar rol in het slavernijverleden, bestaat er ook gewoon nog een slavernijhéden. Neem Qatar, waar vrouwen leven volgens een voogdijsysteem, wat inhoudt dat ze toestemming van mannen moeten vragen om bijvoorbeeld te reizen. Die mannen hebben een tamelijk grote keuze in het beantwoorden van die vraag, want het land kent geen wetten tegen huiselijk geweld. Wel tegen homoseksuelen: die zijn verboden.

Wat dan wel weer mag, zelfs wordt aangemoedigd, is uitbuiting, en wel van de bijna 2 miljoen arbeidsmigranten, samen 95 procent van de totale bevolking. Die arbeidsmigranten, uit de armste landen van Azië en Afrika, hebben de stadions moeten bouwen voor het met omkoping verkregen WK. Meer dan 6500 van die migranten kwamen om tijdens die bouw, maar dat is het voordeel als je er 2 miljoen laat komen: voor elke dode arme sloeber staan een paar andere klaar. Het land is nu helemaal klaar voor het WK, en ziet er Instagrammable uit: elke zwerfhond die door een opgeruimde foto heen kon lopen, is inmiddels doodgeschoten.

In voetbal bestaan mensenrechten alleen maar in de vorm van gekleurde bandjes met One Love erop, want van voetbalorganisaties hoeft niemand te verwachten dat ze rekening houden met iets anders dan geld. Daar heb je politici voor. Maar ja, ons land wordt al sinds mensenheugenis geleid door een man die ooit zei dat je voor visie naar een opticien moet, en onze minister van Buitenlandse Zaken komt uit de consultancywereld van McKinsey. Dan kun je maar beter als Tweede Kamer uit voorzorg wat voorwaarden formuleren, en dat deed een grote meerderheid dan ook in een motie die het kabinet opriep geen kabinetsdelegatie naar het WK te sturen.

En wat gaat er nu naar het WK? Een kabinetsdelegatie! Misschien zelfs een zware. Want ‘het aanknopen, hebben en onderhouden van relaties ook met landen die niet op alle dossiers like-minded zijn’ is heel belangrijk. 6500 doden, mensenrechtenschendingen, onderdrukking van vrouwen en homo’s ‘niet op alle dossiers like-minded.’ You can take the man out of McKinsey, but you can’t take McKinsey-gibberish out of the man.

Waarom toch gaan? Vanwege het gas, maar volgens onze premier ook hierom: ‘Juist op zo’n WK kun je zulke zaken aan de orde stellen.’ Daarom gaat misschien zelfs onze koning mee, de man die na een brief in een Argentijnse krant al overtuigd was van de onschuld van zijn schoonvader, al was die brief dan geschreven door de dictator van dat land. Die zal inderdaad het nodige aan de kaak stellen, en daarna worden die 6500 arbeidsmigranten allemaal opgegraven en gereanimeerd.

Vervolgens zien we foto’s van een lachende koning en premier naast emir Tamim bin Hamad al-Thani, of andere mannelijke hoogwaardigheidsbekleders met opvattingen uit de middeleeuwen. Het zal alleen niet zo’n foto opleveren als die van Willem-Alexander met Poetin, want bier is in Qatar verboden in publieke gelegenheden.