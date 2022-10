Popmuziek en voetbal: al decennialang een goed huwelijk

Yells en chants verzinnen tussen het voetbalwedden door

Tussen het volgen van het voetbalnieuws, het online gokken op de uitslag en het vergelijken van de odds die de bookmakers aan de wedstrijd toekennen, zijn supporters druk bezig met het uitzoeken van nieuwe yells en chants. Soms doen ze dit in het stadion en ontstaan ter plekke nieuwe vondsten, maar de onvergetelijke klassieker 'Will Grigg's on fire', op de melodie van Gala's Freed from Desire, werd achter de computer verzonnen.

Wunderbar en Happy Together

Op YouTube is een ode aan doelpuntenmachine Klaas-Jan Huntelaar te vinden, en wel op de tonen van Tenpole Tudors hit Wunderbar. Dat was een Engelse punkband. Meer 'pop' is het aanstekelijke Happy Together van the Turtles, dat in het PSV-stadion vaak weerklinkt. Deze gewoonte, weloverwogen een evergreen tevoorschijn halen ter bevordering van de sfeer, is overgewaaid uit Engeland, waar het lieflijke Sweet Caroline ("oh, oh, oh!") van Neil Diamond een overwinningslied voor zowel Chelsea als Aston Villa werd.

Onverwoestbare Britpop

De grondleggers van de popmuziek heten The Beatles, ook hun hits worden veelvuldig en hartstochtelijk gezongen in de supportersvakken. Hey Jude is nog altijd populair. Hun kleine broertjes van Oasis, gevormd door Neil en Liam Gallagher - beide fanatiek Manchester City-aanhangers - hebben met Wonderwall onbedoeld een onofficieel clublied voor hun rekening genomen. Zo nodig zingt Liam het live in de kleedkamer. Je zou er bijna geld op kunnen inzetten via de online casino’s (misschien maken de wedkantoren die feature nog aan): komt de rockster na een overwinning van de Citizens zijn hit nog zingen?

Three Little Birds op het shirt

Tijdens een moeizame wedstrijd van Ajax ontstond het idee: laten we die opbeurende hit van Bob Marley zingen. Three Little Birds werd vaste prik in de rust, en de club liet zelfs een shirt in reggaekleuren ontwerpen, inclusief de drie vogeltjes. Dat mocht natuurlijk weer niet van de UEFA, want het 'had niets met voetbal te maken'. Nou, wat de supporters betreft - en die betalen alles - heeft het nummer álles met voetbal te maken. Net als het strijdbare Bloed, Zweet en Tranen van André Hazes.

De oer-hymne van Gerry & The Pacemakers

Natuurlijk mogen we de oer-hymne van het voetbal niet onvermeld laten: You'll Never Walk Alone, van Gerry & The Pacemakers. Een tranentrekker van jewelste in Liverpool, en tevens omarmd door supporters van Feyenoord en FC Twente. Het mooie aan het cover-repertoire van de supporters is dat de componisten zonder uitzondering bevestigen dat ze de a capella-uitvoeringen in de stadions mooier vinden dan hun origineel. En dat hoor je toch zelden.