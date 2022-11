Johan Derksen over Glennis Grace: 'Ze heeft zichzelf extra voor lul gezet'

Zou je kunnen zeggen dat Glennis Grace de sympathie van het volk enigszins is kwijtgeraakt?

Dat is het understatement van het jaar. Zowel bij voormalige fans en volgers als bij vrienden en collega’s in het entertainmentwereldje, alsook bij verscheidene showbizzmedia, ligt La Grace er volkomen uit. De zangeres nam wraak op het personeel nadat haar zoon, die in de winkel rookte, uit de supermarkt werd gezet. De zangeres gaf een medewerker een mep die ze zelf bagatelliseerde tot ‘duw in het gezicht’. Daarna ontstond een fikse vechtpartij tussen de versterking die ze had meegenomen en de jonge medewerkers. Beroemd en berucht was al de uitbrander die ze in 2011 op AT5 gaf aan een automobilist die haar bijna van de sokken reed, maar door de recente mishandelingen met haar knokploeg gaat Grace de geschiedenisboeken in als legendarisch asociaal, ongemanierd, lomp, onaangepast en onbeschaafd.

Wat zijn de consequenties voor de licht ontvlambare vocaliste met het gouden keeltje?

Het OM eist tweehonderd uur taakstraf en een maand voorwaardelijke celstraf voor openlijke geweldpleging en mishandeling met voorbedachten rade. Als gevolg van dit schandalige handelen, annuleerde de muziekformatie Ladies of Soul in juni al de geplande concerten voor afgelopen september. Berget Lewis, Edsilia Rombley en Candy Dulfer waren niet alleen teleurgesteld, maar moeten – net als de enorme crew die eromheen werkt – veel inkomsten missen. Haar goede vriend Fred van Leer liet Grace vallen als een baksteen en schrapte haar onmiddellijk uit zijn muziekshow Fred & Friends in Ahoy. Verder krijgt de heetgebakerde hittepetit al maandenlang negatieve media-aandacht over zich heen en is ze al haar klussen kwijt.

Wat vindt Glennis Grace van zichzelf?

‘Vrienden die afstand van mij hebben genomen, snap ik niet.’

Wat vinden wij van Glennis Grace?

Als het recht zegeviert, krijgt ze een passende taakstraf: vakkenvullen in de Jumbo.

Wat vinden anderen van Glennis Grace?

HENNY HUISMAN - haar ontdekker

In Shownieuws: ‘Glennis is ontegenzeggelijk een van de beste zangeressen van Nederland, maar zij woont op een plek in de Amsterdamse Jordaan... De ene kant heeft ze gebruikt om verder te komen, om te pushen, van: kijk mij eens. De andere kant is de echte Jordanese die geen blad voor de mond neemt. Een moeder en een kind, dat wordt een leeuwin dan hè, als er iets gebeurt. Zij had natuurlijk eerst even tot tien moeten tellen. Die zoon is ook best een beetje een vervelende klier, wat ik begrepen heb. Die stond te roken in zo’n winkel. En dan gaan ze met acht man daar verhaal halen. Dat had ze nooit moeten doen. Je moet natuurlijk, vind ik, zeker in Nederland en België zó dankbaar zijn dat je ook grote bedragen kunt vragen voor je optreden. Je bent zó weer terug bij af. Het duurt heel lang voordat je er bent en dan denk ik: koester nou wat je hebt bereikt!’

MICK HARREN - collega-zanger & vriend

‘Ik ben 35 jaar geleden zo’n beetje tegelijk met Glennis begonnen; we deden tegelijk mee aan talentenjachten. Ik eindigde vaak bij de eerste drie en heb haar zelfs weleens verslagen, haha. Ze is een fantastische zangeres, als kind klonk ze bijna al even goed als Whitney Houston, dat was gewoon eng. Ik heb altijd ontzettend veel lol met haar gehad; in de kleedkamers was het altijd lachen, gieren, brullen. Haar management heeft me eens geprobeerd een kleedkamer uit te sturen omdat Glennis Grace eraan kwam, maar toen zei ik dat ik bleef zitten omdat ik haar al van jongs af aan ken. Dat dreigde een probleem te worden, totdat Glennis binnenstapte met: “Hé Mick, ouwe pik!” Toen was het gelijk goed en hebben we ons gewoon samen omgekleed. Ouwe jongens krentenbrood. De mensen eromheen maken het vaak erger dan het is. Ik vind haar gewoon een leuk wijf en kan goed met haar. Wat er is gebeurd, is natuurlijk vreselijk voor de slachtoffers in die supermarkt. Maar wat haar nu overkomt, is ook niet al te best. Glennis is een publiek figuur en als je dan iets naars meemaakt, is het extra moeilijk om met de media om te gaan, want het wordt allemaal onder een vergrootglas gelegd. Kijk, als Pietje Puk dit was overkomen, dan was er niks aan de hand geweest. Dan las je misschien in de krant dat Pietje P. iets had gedaan, maar die Pietje P. kan na zijn rechtszaak wel gewoon weer verder. Glennis Grace kan dat niet, ik ben bang dat het steeds weer opgerakeld gaat worden. Het is denk ik niet zo denderend voor haar carrière. Erover oordelen kan ik verder niet, want ik ben er niet bij geweest. Geweld is sowieso nooit een oplossing. En wat die vermeende bedreiging betreft: in de Jordaan ligt grof taalgebruik misschien wat meer voor in de mond dan in andere delen van Nederland. Mensen roepen al snel: “Ik maak je af”, maar als je alle mensen moet oppakken die dát hebben gezegd, dan zitten alle gevangenissen boordevol. Wij zijn mensen van de straat, Amsterdammers hebben nou eenmaal al gauw een soort blafbek. Jordanezen hebben het hart op de tong. Meestal vinden mensen dat prachtig, maar nu wordt Glennis er dus op afgerekend.’

JOHAN DERKSEN - criticus

In Vandaag Inside: ‘Ze heeft zichzelf bij Jinek nog een keer extra voor lul gezet en heel Nederland slaat zich op de dijen van het leedvermaak als ze van de rechter een draai om de oren krijgt. Het schaadt haar zangcarrière ook natuurlijk, want er zijn een hele hoop zalen die zeggen: die gek halen we niet in huis. Het speelt ook mee dat ze daar niet alleen voor die jongen naar toe is gegaan als moeder, maar ze heeft eerst wat dommekrachten opgetrommeld om met z’n allen zo’n winkel leeg te slaan. Het is echt wildwest geweest daar.’