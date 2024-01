Winnaar en verliezer van de dag: Steven Tyler vs. Frans Timmermans

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Steven Tyler

Steven Tyler tells Howard Stern what he said to Axl Rose to convince him to reunite Guns N' Roses https://t.co/5P37QaQsGM — Rolling Stone (@RollingStone) 26 januari 2016

Aerosmith-zanger Steven Styler heeft Axl Rose overgehaald om werk te maken van de reünie van Guns N' Roses, zo blijkt vandaag uit een interview met Rolling Stone. "I said, 'You need to get the fuck back together again soon, because we all miss you."

Verliezer van de dag: Frans Timmermans

Het trieste is dat @TimmermansEU met zn verkeerde cijferwerk nu dus ook meehelpt het draagvlak voor vluchtelingen verder aftebreken. — Judith Sargentini (@judithineuropa) 25 januari 2016

Het statement van eurocommissaris Frans Timmermans dat 60 procent van de vluchtelingen op weg naar Europa eigenlijk economisch migrant is, blijkt een voorbarige conclusie. Tip: eerst even de boel checken voordat je iets roept. Lees hier over de hoed en de rand.