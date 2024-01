Alle zwarte Oscar-winnaars ooit op een rij (en dat zijn er niet zo gek veel)

Zondagavond 28 februari worden de Oscars, officieel de Academy Awards, uitgereikt. Geen enkele zwarte acteur of actrice behoort dit jaar tot de genomineerden en dat was vorig jaar niet anders.

We hebben eens lopen graven in de geschiedenis van de Oscars (die in 1929 voor het eerst werden uitgereikt), op zoek naar zwarte mensen die in welke van de dertig categorieën dan ook een Oscar hebben gewonnen. We hebben ze allemaal op een rijtje gezet en dat duurde niet lang.

Daarbij moet vermeld worden dat een derde van alle zwarte Oscar-winnaars terug te vinden is in categorieën die met muziek of geluid hebben te maken. En de film die de meest zwarte Oscar-winnaars opleverde is, ironisch genoeg, 12 Years a Slave.

Hattie McDaniel (1939)

Hattie McDaniel is de eerste zwarte persoon en dus ook de eerste zwarte actrice die een Oscar won, ondanks de tegenwerking van een grote groep racisten.

Categorie: Beste vrouwelijke bijrol Film: Gone With The Wind Rol: Mammy

Sidney Poitier (1963)

De eerste zwarte acteur die een Oscar won.

Categorie: Beste mannelijke hoofdrol Film: Lilies of The Field Rol: Homer Smith

Isaac Hayes (1972)

https://www.youtube.com/watch?v=nFvRvSxsW-I

Categorie: Beste originele song Film: Shaft Nummer: Theme from Shaft

Louis Gossett, Jr. (1982)

Categorie: Beste mannelijke bijrol Film: An Officer and a Gentleman Rol: Gunnery Sergeant Emil Foley

Irene Cara (1984)

https://www.youtube.com/watch?v=ILWSp0m9G2U

Categorie: Beste originele song Film: Flashdance Song: Flashdance... What a Feeling

Prince (1985)

https://www.youtube.com/watch?v=AuXK8ZbTmLk

Categorie: Beste begeleidende muziek Film: Purple Rain

Stevie Wonder (1985)

https://www.youtube.com/watch?v=QwOU3bnuU0k

Categorie: Beste originele song Film: The Woman in Red Song: I Just Called to Say I Love You

Lionel Richie (1986)

https://www.youtube.com/watch?v=cStPByXtPDI

Categorie: Beste Song Film: White Nights Song: Say You, Say Me

Herbie Hancock (1987)

Categorie: Beste begeleidende muziek Film: Round Midnight

Willie D. Burton (1989)