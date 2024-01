In beeld: de Nederlandse politieagent 2.0 (mét mitrailleur)

Een historische dag voor de Nederlandse politie, want vanaf vandaag zijn agenten voor het eerst in de geschiedenis van de Nationale Politie uitgerust met een mitrailleur.

Het gaat eerst om 150 speciaal getrainde agenten die de straat op gaan met het machinegeweer. De nieuwe uitrusting is onderdeel van het aangescherpte terrorismebeleid. Daarbij zijn de vakbonden het overigens oneens over het effect en het nut van de nieuwe bewapening. De Nederlandse Politiebond denkt dat mitrailleurs niet bijdragen aan de totale veiligheid, terwijl de ACP meent dat de uitrusting nodig is om het gat te vullen tussen speciale eenheden en gewone agenten.

Lees ook: Achterop de politiemotor door moordhoofdstad Caracas

Duidelijk is in ieder geval dat de politeagent op een fiets en met een fluit in zijn mond een uitstervend ras is. Vandaag was de Nederlandse politieagent 2.0 voor het eerst aan het werk te zien bij het Scheepvaartmuseum in Amsterdam, waar de informele Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) Raad gehouden wordt. Hierbij de nu al historische foto's.

[gallery type="rectangular" size="medium" ids="27367,27369,27371,27373,27375,27377,27379,27381,27383,27385,27387,27389,27391"]