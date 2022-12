Hulp bij het kiezen van een uitvaartthema

Uitkiezen van een uitvaartthema

Een uitvaartthema vormt een soort leidraad bij de begrafenis of crematie. Op basis van dit thema kun je namelijk een kist, decoratie en het ontwerp van een rouwkaart uitkiezen. Heb je al over het thema en de stijl nagedacht, dan is het in veel gevallen mogelijk om dit alvast door te geven bij het afsluiten van een uitvaartverzekering.

Op deze manier weet de uitvaartondernemer met welk thema de uitvaart georganiseerd dient te worden en kan hij of zij hulp bieden bij de invulling hiervan. Hieronder volgt een lijstje met een aantal uitvaartthema's om je te inspireren.

Traditionele uitvaart

In Nederland vindt een "traditionele" uitvaart vaak plaats in een aula, waarna er een receptie volgt met koffie, thee en een plak cake. Vind je dit thema wel prima, maar wil je er een moderne twist aan geven? Dan kun je ook een koffiebar toevoegen aan de catering.

Heb je geen Nederlandse achtergrond, dan is het natuurlijk ook mogelijk om een uitvaart te organiseren naar traditioneel gebruik van jouw cultuur, bijvoorbeeld een Hindoestaanse, Chinese of Islamitische cultuur. Sommige uitvaartondernemers en uitvaartverzekeringen zijn zelfs gespecialiseerd in het verzorgen van een uitvaart volgens een bepaalde cultuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een islamitische uitvaartverzekering. Anders kun je het ook zeker aangeven wat in jouw cultuur gebruikelijk is. De uitvaartondernemer of uitvaartverzekeraar kan je dan helpen met de invulling hiervan.

Kleurthema

Een andere manier om een bepaald thema aan een uitvaart te geven, is door een kleur te kiezen. Als je een lievelingskleur hebt, dan kun je kiezen voor de kist, de bloemen, de rouwkaart, decoratie en het gastenboek in dit kleurenthema. Daarnaast kun je natuurlijk ook de gasten vragen om in de gekozen kleur gekleed te gaan naar de uitvaar

Ecologisch thema

Als natuurliefhebber is een ecologische uitvaart een mooi idee. Je kunt dan bijvoorbeeld kiezen voor een natuurbegraafplaats of een kist gemaakt van duurzaam, onbewerkt hout. De rouwkaarten kunnen dan ook op gerecycled papier worden geprint en bij de catering kan gekozen worden voor biologische hapjes.

Bourgondische uitvaart

Als levensgenieter is een bourgondische uitvaart misschien wel gepast. Het idee van een bourgondisch thema is vaak dat je het leven van de overledene viert door bijvoorbeeld in plaats van koffie en thee de favoriete wijn met lekkere hapjes te serveren. Ook een uitgebreid diner is mogelijk, net als een live band die passende muziek verzorgt.

Uitvaartthema geeft rust

Alvast een uitvaartthema uitzoeken voor jezelf of voor een overleden dierbare kan een vorm van rust geven. Je werkt dan met het idee dat het afscheid op een manier uitgevoerd wordt die past bij de overledene. Heb je dus zelf al een bepaald thema dat je graag bij je eigen uitvaart zou willen hebben, dan kun je dit zeker bespreken.

Dit maakt het afscheid bij je nabestaanden minder ingewikkeld. De rouwperiode is al heel zwaar, dus kan een uitvaartthema in ieder geval enige vorm van verlichting brengen. De nabestaanden hoeven dan niet meer alles helemaal zelf te kiezen en vinden rust in het feit dat het gekozen thema helemaal bij jou past.