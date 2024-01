Ilja Gort: Er zijn twee soorten wijn, lekkere en vieze

Hij verliet Omroep Max ­omdat hij geen ‘merde’ meer mocht zeggen, de naar eigen zeggen francoseksuele wijnboer, tv-maker en schrijver Ilja Gort (66). Hoewel hij Italië ‘keihard leuker’ vindt dan Frankrijk, waar zijn thuis – wijnchâteau La Tulipe – staat, schreef hij De Vulkaan, een roman over de leegloop van de dorpjes op het Franse platteland. ‘Ik kan iedereen adviseren: voorkom dat je verstand van wijn krijgt.’

Uw wijnen hebben namen als Slurp! En ZoMerlot. Had u geen zin om serieus over wijn te doen?

‘Ik hou niet van dikdoenerij. Ik hou wel van gek doen. Ik heb altijd een hekel gehad aan dat deftige gedoe rond wijn. Ik hoor ook alleen maar verwijten van vakgenoten: die hangsnor lult maar wat, hij neemt het vak niet serieus, het is klotewijn. Maar ik heb mijn wijn altijd een beetje laagdrempelig willen maken. Je hebt namelijk maar twee soorten wijn: lekkere wijn en vieze wijn. Zo simpel is het.’

Wat is de lekkerste wijn die u ooit gedronken heeft?

‘Dat was 30 jaar geleden, op een heel simpele camping aan de Gironde. We gingen boodschappen doen, en toen we terugkwamen lag er in ons tentje een fles wijn. Wat bleek: de plaatselijke wijnboerenvereniging had iemand benoemd tot wijnbrenger; die ging op zijn fietsje alle campings af, ritste de tenten open en legde een fles lokale slobber neer. Die fles hebben we die avond opgezopen en die smaakte fantastisch. Hij kostte vast iets van 2 gulden en het stelde geen ruk voor, maar lékker! Als je naar de andere kant van het spectrum gaat en je drinkt een fles van 10.000 euro: natuurlijk, het is goede wijn, maar ik spuug het net zo makkelijk uit. Het is de volmaakte waanzin, want je proeft het er nooit aan af. Het is dikdoenerij. Je kan mij niet wijsmaken dat je dan 10.000 euro proeft. Dat kan niet.’

