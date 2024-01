Bij de koffie: Nederlandse politie uitgerust met mitrailleur, hond loopt halve marathon en meer

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Nederlandse politie krijgt mitrailleurs

Vandaag voor het eerst agenten met mitrailleur de straat op. Ze zijn versneld opgeleid na de aanslagen in Parijs https://t.co/aCuoOyJ0PM — AD.nl (@ADnl) 26 januari 2016

De politie zet zwaar geschut in om een aanslag te voorkomen. Voor het eerst in de Nederlandse geschiedenis mogen agenten met mitrailleurs patrouilleren in winkelcentra, stations en op andere openbare plekken. Lees verder.

Van Gaal biedt ontslag aan

'Louis van Gaal bood Manchester United ontslag aan.' https://t.co/S4cCHAXTy5 pic.twitter.com/NJTmNTCsah — FOX Sports (@FOXSportsnl) 26 januari 2016

Louis van Gaal heeft dinsdag een gesprek met Manchester United-directeur Ed Woodward over zijn toekomst bij de Premier League-club. The Guardian meldde gisteravond laat dat het gesprek volgt nadat Van Gaal zaterdag na de 1-0 thuisnederlaag van United tegen Southampton zijn ontslag zou hebben aangeboden. Lees verder.

Hond loopt per ongeluk halve marathon

Meet Ludivine the hound who snuck into a half-marathon and finished in seventh place https://t.co/maJ4hNaVJ1 pic.twitter.com/L96CpstSIJ — NBC Los Angeles (@NBCLA) 25 januari 2016

De Amerikaanse hond Ludivine heeft per ongelijk een halve marathon gelopen. De viervoeter werd even naar buiten gelaten voor een plasje, maar ontsnapte en raakte verzeild in het sportevenement in Elkmont, Alabamba. Ludivine werd uiteindelijk zevende. Lees verder.

Regering VS beschuldigt Poetin van grootschalige fraude

Regering VS beschuldigt Poetin van grootschalige corruptie https://t.co/26kf02danY via @volkskrant — Faulks (@Revelsoffice) 26 januari 2016

Voor het eerst heeft de Amerikaanse regering de Russische president rechtstreeks beschuldigd van corruptie. In een documentaire van de BBC zegt onderminister van Financiën Adam Szubin dat Poetin corrupt is en dat de Amerikaanse regering dat al 'vele, vele jaren' weet. Poetins woordvoerder noemde de beschuldigingen tegen de president 'pure verzinsels'. Lees verder.