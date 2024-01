Winnaar en verliezer van de dag: Banksy vs. Tavi Castro

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Banksy

A mural by British graffiti artist Banksy appears near the French embassy in London: https://t.co/fXVbVTIWxX pic.twitter.com/d73Us8U4dk — Reuters World (@ReutersWorld) 25 januari 2016

Straatkunstenaar Banksy heeft op een gebouw tegenover de Franse ambassade in Londen een kritische muurschildering gemaakt. Met de tekening wil hij aandacht vragen voor de manier waarop er wordt omgegaan met de vluchtelingen in 'De Jungle' bij Calais. De schildering is gebaseerd op een poster van de musical Les Miserables en toont een meisje met tranen in haar ogen. Onder haar ligt een blikje traangas. Ook bevat de tekening een QR-code. Die linkt naar een video waarin te zien is hoe de Franse politie traangas en rubberen kogels gebruikt tijdens een inval in het kamp. Lees verder.

Verliezer van de dag: Tavi Castro

Bodybuilder rijdt Maserati in de prak https://t.co/tHA8tucTjz pic.twitter.com/0wUunkrrMW — De Telegraaf (@telegraaf) 25 januari 2016

De in Nederland populaire Mexicaanse bodybuilder Tavi Castro heeft vanochtend op de A2 zijn rode Maserati aan puin gereden.