Winnaar en verliezer van de dag: Jet Bussemaker vs. Tofik Dibi

Winnaar van de dag: Jet Bussemaker

Gespot: er is een nieuwe 'Banksy' herrezen. Beter dan het origineel nog. Oh UvA, ik hou wel van je hoor. :) pic.twitter.com/IcajGFnKS0 ┬Ś Lianne Schmidt (@Lianne_Schmidt) 21 april 2016

Op de plek waar dinsdag een vermeende muurschildering van Banksy werd overgeschilderd, prijkt sinds vandaag een afbeelding van minister Jet Bussemaker van Onderwijs. Het vermeende werk van de Britse straatkunstenaar Banksy werd per ongeluk overgeschilderd in opdracht van de Universiteit van Amsterdam (UvA). Wie het nieuwe werk heeft gemaakt is nog onduidelijk. De universiteit heeft in ieder geval laten weten dat Jet Bussemaker blijft hangen. Nog net geen standbeeld, maar wel een hele eer voor een PvdA'er. Ach, leuk voor haar.

Verliezer van de dag: Tofik Dibi

Tofik Dibi, die zelf '3,2 jaar' wachtgeld ontving, pleitte gisteravond bij Pauw voor het behoud van de regeling, maar dat werkte averechts. Hij praatte louter poep en kreeg vandaag op social media dan ook een bak stront over zich heen. Hierboven dus het fragment.