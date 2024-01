Bij de koffie: Hui Wang dreigt met ontslagen bij ADO, hardrockbassist Jimmy Bain overleden en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Verdacht wedgedrag op Australian Open

Goksite Pinnacle Sports heeft de weddenschappen op een tennispartij op de Australian Open stilgelegd, omdat er verdacht veel geld werd ingezet. In de New York Times geeft bestuurder Marco Blume van het bedrijf aan dat er gevreesd werd dat er sprake was van matchfixing. Lees verder.

'MI5 wist van martelingen Gunatánamo'

Post Edited: Former MI5 officer to say agency knew about torture in Guantánamo Bay https://t.co/g3H2nelwa1 pic.twitter.com/PJKI9NHPJT — freedetainees.org (@LGhaliyaaR) 24 januari 2016

De Britse veiligheidsdienst MI5 was volledig op de hoogte van martelpraktijken door de Amerikaanse autoriteiten in Guantánamo Bay. Medewerkers van de Britse dienst waren in december 2002 zelfs aanwezig toen gevangenen in het kamp op Cuba werden gemarteld. Lees verder.

Hardrockbassist Jimmy Bain overleden

RIP - Jimmy Bain ... I'm going to miss him .. pic.twitter.com/YSX19yhmk5 — Ross Halfin (@RossHalfin) 24 januari 2016

Jimmy Bain, bassist was bij onder andere Rainbow en Dio, is op 68-jarige leeftijd overleden. Def Leppard-gitarist Vivian Campbell bevestigde het overlijden van Bain afgelopen nacht via Facebook. Campbell speelde samen met de bassist in de band Lastin Line die op zou treden op de zogenaamde Def Leppard Cruise die momenteel aan de gang is. Lees verder.

Hui Wang dreigt met ontslagen bij ADO

deze chinees en wel genoemd wang dreigt met ontslagen bij adodenhaag dat zegt hij in de volkskrant pic.twitter.com/GmcreskEtG — bep van wingerden (@WingerdenBep) 25 januari 2016

Hui Wang, de Chinese eigenaar van ADO Den Haag, noemt een verkoop van de club onbespreekbaar. "De club wordt niet verkocht. Het hele management kan worden vervangen, ik kan ook weg, maar de club is van Vansen en dat blijft zo'', aldus Wang in De Volkskrant.