De Glazen Bal: gaan Luuk en Siem de Jong naar De Graafschap?

Zaterdag 24 december 2016De crowdfundingsactie om Siem en Luuk de Jong aan een nieuwe club te helpen, blijkt een eclatant succes. ‘We gunnen ze deze overstap,’ aldus PSV’s td Marcel Brands. ‘Sommige spelers moet je niet dwarsbomen in hun ontwikkeling. We wensen ze veel succes bij De Graafschap.’

Zondag 25 december 2016ADO Den Haag-eigenaar Hui Wang strijkt de club opnieuw tegen de haren in door op eerste kerstdag het bestuur, de RvC én de spelersgroep bijeen te roepen. ‘In China vieren we geen kerst,’ aldus de grootaandeelhouder, ‘daar moet je rekening mee houden als je met een Chinees in zee gaat.’ Wang heeft nog een surprise in petto. ‘In het eerste duel na de winterstop sta ik in de basiself, slechter dan dit wordt het toch niet.’