Bij de koffie: Grootmoefti verbiedt schaken, LL Cool J geëerd en meer...

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Grootmoeftie verbiedt schaken

Islam vs. Chess: Saudi players face toughest opponent after top cleric's condemnation https://t.co/gCpgUnTCcn pic.twitter.com/S7I1cNYkqj — RT (@RT_com) 22 januari 2016

Een uitspraak van de Saoedische geestelijke Sjeik Abdulaziz Al-Sheikh heeft tot grote discussie geleid in de Arabische wereld. In een filmpje dat rondgaat op YouTube zegt de grootmoefti van Saoedi-Arabië dat de islam schaken afkeurt omdat het tijdsverspilling is en leidt tot rivaliteit en strijd onder de spelers. Lees verder.

Ajax doet aangifte tegen oerwoudgeluiden

'Ajax doet aangifte tegen ADO-fans na spreekkoren': https://t.co/pYCZxXKaT3 — NU.nl (@NUnl) 22 januari 2016

Ajax gaat aangifte doen tegen de ADO-fans die tijdens het duel van afgelopen zondag in Den Haag racistische geluiden hebben gemaakt. Lees verder.

Noord-Korea houdt Amerikaanse student vast

BBC News North Korea investigating American student KSPR An American student from a university in Virginia is under https://t.co/MVYJyNWpRy — Yvette (@YvetteIDK) 22 januari 2016

Een Amerikaanse student wordt in Noord-Korea vastgehouden en onderzocht vanwege het plegen van een 'vijandelijke daad' tegen het land. Dat heeft het staatspersbureau KCNA afgelopen nacht bekendgemaakt. Lees verder.

LL Cool J vereeuwigd op de Hollywood Walk of Fame

This Star ceremony is truly an honor..Thank you all. the best is yet to come! pic.twitter.com/gyIKYqxKde — LLCOOLJ. (@llcoolj) 22 januari 2016

LL Cool J is vereeuwigd op de Hollywood Walk of Fame. De rapper mocht donderdag, precies een week na zijn verjaardag, de 2571e ster onthullen. De rapper zei dat hij zijn eigen tegel in de beroemde stoep een grote eer vindt. "Ik ben dankbaar, dit is vrij groot voor mij", zei de 48-jarige LL Cool J volgens CBS Los Angeles. Lees verder.