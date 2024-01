Hollywoodsterren achter (averechtse) petitie #StopHateDumpTrump

Donald Trump, de rare snuiter die namens de Republikeinen president hoopt te worden, is gek op aandacht. Iets waar we dagelijks aan herinnerd worden middels zijn grove uitspraken of bizarre 'Noord-Koreaanse' propaganda. Een groep bekende en invloedrijke Amerikanen vindt dat hier maar eens een einde aan moet komen en is daarom de campagne ‘Stop Hate Dump Trump’ gestart, met deze petitie.

Trump is volgens de initiatiefnemers een angstzaaier, pestkop en hij vormt volgens de sterren een bedreiging voor de democratie en de mensenrechten. Ze hebben gezworen zich op iedere mogelijke manier uit te spreken tegen de manier waarom Trump politiek bedrijft.

Onder de initiatiefnemers bevinden zich regisseurs Michael Moore en Jonathan Demme, acteurs Kerry Washington, Rosie O’Donnell, Jane Fonda, Lily Tomlin, Dylan McDermott en Danny Glover, en schrijvers Noam Chomsky en Eve Ensler.

"We bieden de Amerikanen de mogelijkheid om gehoord te worden en in actie te komen, nu de campagne van Trump terrein wint door zijn discours dat steeds meer draait rond haat en verdeeldheid", zegt Ensler. "We willen de politici en media er bovendien op wijzen dat zij een verantwoordelijkheid hebben in de normalisering van het extremistische discours van Trump, door hem te beschouwen als entertainment."

Averechts

Er wordt op dit moment massaal getweet met de hashtag #stophatedumptrump. Oftewel: Donald Trump everywhere. Oftewel: averechts effect? Nou, we vermoeden dat Trump inderdaad in zijn vuistje lacht met deze free publicity.

