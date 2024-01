'Poetin verantwoordelijk voor vergiftiging Litvinenko'

Hoogstwaarschijnlijk is de Russische president Vladimir Poetin verantwoordelijk voor de langzame dood van de voormalige Russische spion Aleksandr Litvinenko. (Scroll naar beneden voor een interessante documentaire over deze geraffineerde moord)

Vandaag zijn onderzoeksresultaten door een Britse rechter vrijgegeven, waaruit blijkt dat Poetin waarschijnlijk persoonlijk toestemming heeft gegeven voor de moord op Litvinenko. In het onderzoek wordt geconcludeerd dat Litvinenko doelbewust is vergiftigd door anderen.

"De operatie van de Russische spionagedienst FSB om meneer Litvinenko te doden werd waarschijnlijk goedgekeurd door directeur Patroesjev en ook door president Poetin", zo valt te lezen in het onderzoek.

Het onderzoek richtte zich op de betrokkenheid van de Russische overheid in de moord op Litvinenko. De rechter hoorde de verklaringen van 62 getuigen aan en kreeg toegang tot informatie van de Britse inlichtingendiensten.

In november 2006 dronk Litvinenko samen met de voormalige Russisch agenten Andrej Lugovoi en Dmitri Kovtun thee in Londen. Drie weken later stierf hij op 43-jarige leeftijd. Hij zou zijn vergiftigd met het geraffineerde polonium-210, waardoor het leven langzaam uit hem vloeide.

Lugovoi en Kovtun ontkennen betrokken te zijn bij de moord. "Absurd", reageerde Lugovoi in de Russische media op de uitspraak van de Britse rechter.

Laatste woorden

Litvinenko was ooit officier van de FSB, maar ontpopte zich daarna meer en meer als Kremlin-criticus. In 2000 was hij genoodzaakt te vluchten naar het Verenigd Koninkrijk, waar hij asiel (en later zelfs de Britse nationaliteit) kreeg, omdat hij naar eigen zeggen vervolgd zou worden in Rusland.

In zijn laatste woorden zei Litvinenko op zijn sterfbed dat Poetin de schuldige was. "Ik ben erg tevreden dat de rechtbank de laatste woorden van man man heeft bewezen", aldus zijn vrouw Marina tegen Sky News.

Hoe de KGB Litvinenko vermoordde

https://www.youtube.com/watch?v=z8tJzsFEq8M