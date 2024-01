Bij de koffie: Palin steunt Trump, Jennifer Lawrence minnares Fidel Castro en meer...

Iedere morgen start Nieuwe Revu de dag op met het belangrijkste en meest opmerkelijke nieuws van de nacht. Snelle nieuwsflitsen voor bij de koffie, ben je in drie minuten weer bij.

Dit gebeurde er terwijl je lag te slapen.

Palin spreekt steun uit voor Trump

I am greatly honored to receive Sarah Palin's endorsement tonight. Video: https://t.co/4P7AMKI4iq pic.twitter.com/bjTPvwM4nW — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 20 januari 2016

Voormalig vicepresidentskandidaat en realityster Sarah Palin steunt Donald Trump in zijn strijd om de presidentskandidaat voor de Republikeinen te worden. The New York Times heeft een verklaring van de Trump-campagne in handen waarin zij zegt “trots” te zijn om de miljardair te steunen. Lees verder.

Bitcoin-bende opgerold

Nos.nl: 'Tien aanhoudingen in grootschalige bitcoinzaak': https://t.co/W54b2CH5mR — Jan-Jaap Oerlemans (@jjoerlemans) 20 januari 2016

De fiscale recherche heeft tien mensen aangehouden en vijftien adressen doorzocht in het kader van een groot internationaal bitcoins-onderzoek. Alle gearresteerden worden verdacht van witwassen. Lees verder.

Aanslag op Pakistaanse universiteit

#BachaKhanUniversity in #Pakistan under attack, 4 terrorists killed (visuals deferred by unspecified time) - ANI pic.twitter.com/QWIkOOVYkE — ET Defence (@ETDefence) 20 januari 2016

Bij een terroristische aanslag op een universiteit in het Pakistaanse Charsadda zijn woensdag volgens hulpverleners minstens vijftien doden en tientallen gewonden gevallen. Lees verder.

Jennifer Lawrence speelt minnares Fidel Castro

Jennifer Lawrence to Play Fidel Castro's Lover for Sony (Exclusive) https://t.co/IO3Ov2u59Y pic.twitter.com/3RUa5QheaF — Hollywood Reporter (@THR) 20 januari 2016

Jennifer Lawrence gaat in de huid kruipen van Marita Lorenz die ooit zwanger raakte van Fidel Castro. In de biografische film staat de Duitse Lorenz centraal, die na haar affaire met Castro door de CIA werd ingeschakeld om mee te werken aan een plan om de Cubaanse leider te liquideren. Lees verder.