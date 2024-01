Glenn Frey van de Eagles overleden; een essentiële reis door zijn oeuvre

Glenn Frey, die naam zegt misschien niet iedereen direct iets. Maar hij is verantwoordelijk voor de grootste wereldhit ooit, Hotel California. De mede-oprichter en gitarist en van de Eagles is gisteren op 67-jarige leeftijd overleden. Dat maakte de website van de band bekend.

Iedereen kent Hotel California en veel kennen Desperado ook nog wel. Maar er is natuurlijk veel meer heerlijke countryrock gemaakt door zowel de Eagles als Frey solo. Niet voor niets is het album Eagles - Their Greatest Hits 1971-1975 het best verkochte album ooit in de Verenigde staten.

Voor de wat jongere generatie: een reis langs de essentiële songs uit het oeuvre van Glenn Frey. Muziek die altijd op hoort te staan in een afgelegen wegrestaurantje.

Ramblin' Gamblin' Man (1969)

https://www.youtube.com/watch?v=kKwXHDs1R6Y

Het begon allemaal met dit nummer van Bob Seger, waarin Frey als achtergrondmuzikant is te horen. "Het meest belangrijke wat me is overkomen toen ik in Detroit leefde ,was dat ik Bob Seger tegenkwam."

Take It Easy (1972)

https://www.youtube.com/watch?v=LfeNhwnO8hw

Het eerste nummer van het eerste Eagles-album.

Peaceful Easy Feeling (1972)

https://www.youtube.com/watch?v=WwqHarJnQP8

Een nummer geschreven door Jack Tempchin, maar 'toegeëigend' door Frey.

Tequila Sunrise (1973)

https://www.youtube.com/watch?v=ws-YqUcD0LY

"Ik hou van dit lied, ieder akkoord klopt", aldus Frey ooit over het nummer, dat een ode is aan het verdriet van een verloren liefde dat in die tijd clichématig werd weggespoeld met een shot tequila.

Doolin-Dalton (1973)

https://www.youtube.com/watch?v=pqtTrxX-cfE

Een ode aan de Daltonbende.

Desperado (1973)

https://www.youtube.com/watch?v=kCdjvTTnzDU

Dit nummer is nooit als single gebracht, maar het werd een van de meest bekende nummers van de Eagles.

Already Gone (1974)

https://www.youtube.com/watch?v=JoGweOFqapU

Geschreven door Jack Tempchin en Robb Strandlund, maar Frey eigende ook deze woorden toe, simpelweg omdat hij ze vanuit zijn hart zong.

James Dean (1974)

https://www.youtube.com/watch?v=7guzEuV7j9c

Een ode aan acteur James Dean.

After the Thrill Is Gone (1975)

https://www.youtube.com/watch?v=sYi4vYBIh1k

Dit nummer heeft eraan bijgedragen dat Glenn Frey en Don Henley vaker samen gingen zingen in nummers van de Eagles.

New Kid in Town (1976)

https://www.youtube.com/watch?v=60bzbfHP1Hs

Een nummer over hoe snel liefde kan verdwijnen en tegelijkertijd over de vergankelijkheid van roem, vooral in de muziekwereld.

Hotel California (1977)

https://www.youtube.com/watch?v=puHoadtIivc

Behoeft geen verdere uitleg. Hier een interessant verhaal over de betekenis van het nummer.

Life in the Fast Lane (1977)

https://www.youtube.com/watch?v=4tcXblWojdM

"Ik reed samen met een drugsdealer in een corvette naar een pokergame. 'Life in the fast lane', dacht ik. En zo hadden we een nieuwe titelsong", aldus Frey in een documentaire.

Heartache Tonight (1979)

https://www.youtube.com/watch?v=snPgFNMCXBs

"Ik was aan het jammen met John David Southeren en we luisterden naar Sam Cooke. Maar het werd pas echt een nummer toen ook Bob Seger op bezoek kwam. Geen zware teksten, het nummer is meer een stoeipartij tussen vrienden."

I Can't Tell You Why (1980)

https://www.youtube.com/watch?v=q6yyWKzPBCM

Door de emotionele gitaarsolo van Frey op het einde krijgen we spontaan zin in een hamburger in een motel.

The One You Love (1982)

https://www.youtube.com/watch?v=qmV9vk2950o

Minder dan twee jaar nadat de Eagles uit elkaar waren gegaan, kwam Frey met zijn eerste solowerk. Hij werkte voor dit nummer samen met zijn oude vriend Jack Tempchin.

The Heat Is On (1984)

https://www.youtube.com/watch?v=EU8L0-RkDYU

Ook de ultieme jaren 80-sound beheerste hij.

You Belong to the City (1985)

https://www.youtube.com/watch?v=1yUmhsy3KuY

Een nummer op het soundtrack-album van de tv-serie Miami Vice.

Busy Being Fabulous (2007)

https://www.youtube.com/watch?v=XfCYulEAxOc

De laatste song van Frey die de Top 40 haalde.