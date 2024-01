De complete David Bowie-gids die in één dag werd geschreven

Duidelijk is inmiddels dat David Bowie vandaag op 69-jarige leeftijd overleden is. Journalisten struikelden in hun ijver iets over het popicoon te schrijven over elkaars benen. Necro's (zoals verhalen die al klaarliggen over dode mensen genoemd worden) lagen bij de meeste media nog niet klaar. Dus werd het improviseren.

De een hield het bij de beste nummers, de ander dook de achtergrond in en de beelddenkers kozen voor zijn vele gedaantes. We hebben het beste voor je geselecteerd, in willekeurige volgorde. Als je dit allemaal gelezen, geluisterd en gezien hebt, weet je eigenlijk alles wel over David Bowie.

OOR

De 40 beste nummers volgens hoofdredacteur Erik van den Berg, gerangschikt in een Spoitfy-afspeellijst die het volgen waard is. Lees hier zijn argumentatie.

The Guardian

Was Blackstar David Bowie's manier om afscheid te nemen? Lees hier.

https://www.youtube.com/watch?v=y-JqH1M4Ya8

Humo

Muziekcriticus Serge Simonart herdenkt David Bowie. (Altijd interessant, de stukken van Simonart) Lees hier.

Rolling Stone

Zo reageerde de muziekwereld op de dood van David Bowie. Lees hier.

DEVASTATED...? A LEGEND IS GONE??? — Cher (@cher) 11 januari 2016

Volkskrant

David Bowie in al zijn gedaanten. (Prachtig vormgegeven, heerlijk scrollen) Bekijk hier.

The Telegraph

David Bowie: de constante heruitvinder van zichzelf en de muziek. (Allesomvattend achtergrondverhaal, vermoedelijk een reeds klaarliggende necro, anders een voortreffelijke journalist) Lees hier.

Trouw

Herinneringen aan een interview met David Bowie. (David Bowie van wel heel dichtbij) Lees hier.

NME

De doodsbrief van NME: David Bowie, January 8, 1947 - January 10, 2016. Lees hier.

NRC

De 7 beste videoclips van David Bowie. Kijk en luister hier.

Buzzfeed

Waarom David Bowie zo belangrijk was voor de LGBT-gemeenschap. Lees hier.

Nieuwe Revu

Een verhaal uit het hart van onze recensent Vincent Cardinaal. Lees hier.