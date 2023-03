Thierry Baudet: ‘Ik word continu gedehumaniseerd’

Veel politici delen weinig over hun privéleven, maar Baudet doet juist het tegenovergestelde. Hier heeft hij twee redenen voor. “Eén is dat ik gewoon ontzettend trots ben en het leuk vind om dat met mensen te delen, maar twee is dat ik continu gedehumaniseerd word”, deelt Baudet in gesprek met Nieuwe Revu. “Ik wil graag laten zien dat ik een mens ben. En ook wel, volgens mij, best een aardig mens, een normaal persoon met vrienden, een geliefde en hobby’s. Dat is volgens mij best een goede manier om die demonisering soms wat te relativeren.’

Baudet en zijn vrouw Davide Heijmans werden in september 2022 de ouders van zoon Lancelot. Baudet plaatst als trotse vader en echtgenoot dan ook regelmatig foto’s van zijn geliefden op Instagram. ‘We hebben het ontzettend goed samen. We hebben het heel gezellig en ons kind is gezond en blij, groeit goed en al dat soort zaken meer, dus er is veel huiselijk geluk bij ons.’

Lancelot

Baudet en Heijmans kozen ervoor om hun zoon Lancelot te noemen. Een naam die Heijmans aanvankelijk niet aan hun zoon wilde geven. ‘Ja, ze vond het een beetje een ingewikkelde naam, ze moest er even aan wennen. Ze kende de mythe van koning Arthur en het verhaal van de ridders van de Ronde Tafel niet, waar hij er een van was, dus toen ik die haar verteld heb, was ze heel enthousiast en vond ze het heel mooi. Maar dat moest ze inderdaad even binnen laten komen, omdat ze dacht: Lancelot lijkt op Annelot, dat is een meisjesnaam. Ze kende de naam nog niet.’

Maar waarom wilde Baudet zijn zoon graag naar een ridder vernoemen? ‘Ik vind Lancelot al mijn hele leven zo’n beetje de mooiste jongensnaam. Hij was een jeugdheld van mij en ik verslond die boeken over de ridders van de Ronde Tafel en koning Arthur. Lancelot met zijn mooie witte paard, de grote vrouwenversierder, de nobelste van allemaal. Ik vond dat altijd prachtig. Ik dacht: als ik ooit een zoon krijg, dan heet-ie Lancelot en dat was ook meteen het allereerste wat ik zei toen ze zwanger was van ons zoontje, maar daarna heb ik vervolgens een aantal maanden missiewerk moeten doen, haha.’

In de nieuwste Revu vertelt Baudet meer over hoe het écht zit met zijn denkbeelden over Poetin en de reptielentheorie en geeft hij een inkijkje in zijn privéleven. Het interview met Baudet is vanaf woensdag 8 maart te lezen in de nieuwste Revu!