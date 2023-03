Luuk Koelman: 'Waarom ik niet ga stemmen'

Entertainment

Dit zijn de voor- en nadelen van het online roulettespel

Het spelen van online roulette is laagdrempeliger dan ooit, zeker nu kansspelwebsites voor Nederlanders zijn gelegaliseerd. Vanaf je laptop, iPad of Smartphone kan je op ieder moment van de dag een online casino bezoeken en een roulettetafel naar keuze openen als je 18 jaar of ouder bent. Maar is het spelen bij een online casino ook vergelijkbaar en minstens zo leuk als een avondje uit naar het Holland Casino? Er zijn een aantal voor- en nadelen van Nederlandse online casino's waar niet iedereen bij stil staat.