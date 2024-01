Telefoongesprekken Gaddafi en Blair afgetapt; Gaddafi waarschuwde voor IS

Muammar Gaddafi, de leider van Libië die tijdens de Arabische Lente werd gedood, waarschuwde Europa al jaren geleden voor de Islamtische Staat. Dat blijkt uit afgetapte telefoongesprekken tussen hem en Tony Blair, waarvan de transcripties openbaar zijn gemaakt.

Op 25 februari 2011, acht maanden voor zijn dood, belde Gaddafi de voormalige Britse premier twee keer wanhopig op. In het eerste gesprek, dat een half uur duurde, waarschuwde hij Blair voor een golf aan jihadisten "die eerst het gebied rond de Middellandse Zee willen veroveren en in een later stadium Europa aanvallen".

"We vallen hen niet aan, maar zij ons", aldus Gaddafi, die Blair destijds op het hart drukte dat de jihadisten de overhand zouden krijgen, mocht zijn regime instorten. "Ik wil je de waarheid vertellen en het verhaal is simpel. Het is een terroristische organisatie met slapende terreurcellen in Noord-Afrika, vergelijkbaar met de slapende cellen van Al-Qaeda voor 9/11."

In het tweede gesprek, dat vier uren later plaatsvond, vroeg Gaddafi om steun. "Libische mensen zullen sterven, de schade zal snel daarna ook in Europa merkbaar zijn. Ik moet andere groeperingen extra bevoorraden met wapens en munitie, die ze op rechtvaardige wijze zullen gebruiken."

Blair heeft middels twee andere telefoongesprekken met Gaddafi geprobeerd te onderhandelen over een vertrek van de dictator uit hoofdstad Tripoli, vanwege de burgeroorlogen die niet meer waren te overzien. Drie weken later greep de Britse coalitie in met bombardementen. Uiteindelijk leidde dit tot de ondergang van Gaddafi, die het nog tot augustus 2011 volhield.

Naar aanleiding van de gesprekken belde Blair later ook met de toenmalige Britse premier David Cameron en de toenmalige Amerikaanse minister van Buitenlandse Hillary Clinton. Ze wilden Gaddafi overtuigen Libië te verlaten, om verdere conflicten te voorkomen. Zonder succes, werd al snel duidelijk.

