Winnaar en verliezer van de dag: Ronald de Boer vs. Wolfgang Albers

In Nieuwe Revu iedere week aandacht voor een winnaar en verliezer. Maar het is natuurlijk zonde om niet dagelijks met complimenten en modder te smijten. Dus doen we dat wel.

Winnaar van de dag: Ronald de Boer

Ronald de Boer voor het eerst opa geworden https://t.co/AxDCBScAOl — nieuws (@nieuwsdagen) 8 januari 2016

Ronald de Boer (45) is vrijdag voor de eerste keer opa geworden. Zijn 22-jarige dochter Maxime is bevallen van een meisje.

Lees ook: Winnaar en verliezer van de dag: Pamela Anderson vs. Yolante Sneijder-Cabau

Verliezer van de dag: Wolfgang Albers

Duitse politiechef Wolfgang Albers moet het veld ruimen na drama in #Keulen: https://t.co/T6Lh0p8VWb pic.twitter.com/1LzaFdHAOU — Elsevier (@Elsevier) 8 januari 2016

Wolfgang Albers is niet langer de baas van de politie in Keulen, de stad waar rond oud en nieuw meer dan honderd vrouwen werden verkracht. Hij is vandaag met vervroegd pensioen gestuurd. ''Ik heb begrip voor het besluit. Het gaat er nu om het verloren vertrouwen te herstellen'', zegt Albers in een verklaring.